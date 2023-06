È la notte mondiale di Pafundi: finalissima contro l’Uruguay

UDINE. È la notte della finale dei Mondiali under 20. Chissà se sarà di nuovo magica per Simone Pafundi, il gioiellino dell’Udinese che, con una punizione chirurgica, ha steso la Corea del Sud in semifinale a quattro minuti dal 90’.

In Italia saranno le 23 quando l’arbitro svedese Glenn Nyberg fischierà l’inizio allo stadio Diego Armando Maradona di La Plata: gli azzurrini si troveranno di fronte l’Uruguay, vicecampione sudamericana della categoria, battuta lo scorso febbraio da quel Brasile sconfitto dall’Italia nella gara d’esordio. Dal 21 maggio la squadra del ct Nunziata.

Ha saputo rimediare alla successiva sconfitta, nel girone di qualificazione, con la Nigeria battendo la Repubblica Dominicana per poi far fuori dagli ottavi di finale l’Inghilterra, la Colombia e la già citata Corea del Sud.

E proprio con l’avvento dei turni a eliminazione diretta che il commissario tecnico azzurro ha voluto rinunciare, dopo tre partite da titolare, a Simone Pafundi, rilanciato nella mischia al minuto 82 della semifinale al posto dell’altro trequartista, l’empolese Baldanzi.

In poche parole il ct ha scelto di privilegiare la copertura difensiva con un elemento offensivo in grado di aiutare il centrocmapo, costruito attorno al leader Casadei, il bomber della spedizione, più di quanto fa Pafundi, tutt’altro che formato sotto il profilo fisico, come si può intuire dal fatto che a 17 anni è il più giovane della spedizione tricolore.

Ecco perché Pafundi è stato riproposto soltanto all’82’ della sfida con i coreani. Ecco perché anche oggi il bianconero potrebbe accomodarsi in panchina all’inizio.

Ancora una volta niente galloni da titolare per il piccolo Messi, come lo chiamano i compagni di squadra.

«Mi prendono in giro – ha svelato parlando in Argentina –. So che ci sono delle aspettative, ma ho 17 anni e a volte si esagera quando si parla di me. Devo ancora dimostrare tutto con l’Udinese».

Una grande manifestazione di consapevolezza con delle parole intrise di riconoscenza nei confronti del club friulano che l’ha allevato e messo sotto contratto fino al 30 giugno 2025 e che al ritorno dal Mondiale U20 si sicuro parlerà con il procuratore Edoardo Crnjar che da qualche mese assiste Pafundi.

Sul tavolo ci sarà il progetto di crescita del “ragazzino” e il possibile prolungamento del contratto di un anno.

Ma dovrà essere maggiormente coinvolto Pafundi. Così come potrebbe avere maggior spazio il 18enne Vivaldo Semedo che l’altro giorno col Portogallo under 18 ne ha fatti tre (di gol) all’Australia.