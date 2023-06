Via al Giro Next Gen e Moro ha idee chiare: «Voglio prendere la prima maglia rosa»

Obiettivo maglia rosa. La prima, da conquistare e cercare di tenere il più a lungo possibile. Inizia oggi il Giro Netx Gen, in cui si sfideranno i migliori under 23 del mondo: c’è anche Manlio Moro, il volto nuovo della pista azzurra, che va forte anche su strada. L’azzanese della Zalf Euromobil Désirée Fior, che il prossimo anno approderà nel World Tour con la Movistar, ci crede: è pronto a dare battaglia.

Oggi inizia una corsa importante.

«Non ho mai fatto il Giro d’Italia under 23: sono contento. L’ho preparato bene, in altura a Livigno, dove sono rimasto quasi tre settimane».

Si parte con una cronometro.

«Ho lavorato soprattutto su quella, sono sicuro di poter fare bene: l’obiettivo è indossare la prima maglia rosa».

Il Giro si chiuderà a Trieste: anche l’ultima frazione potrebbe essere adatta alle tue caratteristiche?

«Sì. Bisogna vedere come stai e come va la gara. Lo ripeto: il primo obiettivo è indossare la maglia rosa. Poi cercherò di giocarmela in ogni tappa».

Che Giro Next Gen sarà?

«Si andrà forte: si sta andando sempre più forte. Ci saranno anche le development dei team World Tour, che arriveranno molto preparate: nel 2023 ho corso poco all’estero, ma mi sembra stiano spingendo parecchio».

Questo è il tuo ultimo anno da under 23. Soddisfatto della stagione?

«Sì, la prima parte era un po’ più concentrata sulla pista, ho partecipato a due prove di Coppa del mondo. Quindi, mi sono focalizzato sulla strada, in ottica Giro. La condizione è buona, nelle ultime settimana ho lavorato anche in pista col ct della nazionale Villa per preparare la crono».

E con la Movistar come vanno le cose?

«Sono molto contento. Mi seguono, c’è un dialogo costante. A gennaio ho fatto un ritiro con loro, mi sono innamorato: nel team c’è un clima fantastico. Non vedo l’ora arrivi il prossimo anno».

Prima, però, ci sarà nuovamente la pista.

«Gli obiettivi sono sempre gli stessi: Mondiali ed Europei, sia con gli élite che con gli under 23».

Poi sarà World Tour: come te lo aspetti?

«Non lo so: sarà tutto nuovo, inizierà un nuovo ciclismo. Dovrò reimparare tutto. È un punto di partenza».

Quando hai capito che il sogno di un bambino poteva divenire realtà?

«Un paio d’anni fa. Conoscendo, grazie alla pista, Ganna, Viviani, Consonni e Milan, ho iniziato a comprendere il mondo dei pro e ho visto che non erano poi così tanto lontani».

Hai nominato Milan. Ha fatto un Giro d’Italia mica da ridere.

«Ha fatto un Giro pazzesco, sono contento per lui: è una persona buonissima».