L’Apu ha vinto solo uno scontro diretto contro le big: è una bocciatura che parte da lontano

UDINE. La stagione dell’Apu Old Wild West è andata in archivio ed è arrivato il momento di tirare le somme.

Nelle pagelle che abbiamo stilato troverete molte insufficienze, alcune pesanti, e pochissimi voti alti. Non è un giudizio al lavoro, ma alle prestazioni, che sono state senza dubbio deludenti.

Udine era partita per dare nuovamente l’assalto alla promozione, a conti fatti ha vinto appena 23 gare su 40 in campionato e un solo scontro diretto su 11 contro le big di A2, a Torino contro una Reale Mutua in versione benefica.

Nelle coppe non è andata tanto meglio. Deludente anche lo spettacolo offerto: poco gioco di squadra e tante individualità.

7 GENTILE

Scommessa vinta, perché non era scontato che dopo l’incidente domestico l’ala di Maddaloni sarebbe tornato il campione ammirato in serie A. Giocate di classe e leadership a tonnellate per AleGent, ma anche qualche effetto collaterale: alcune turbolenze (la rissa di Chieti), l’allergia ai tiri liberi (costata un paio di sconfitte) e la tendenza ad accentrare il gioco.

6 PALUMBO

Annata vissuta sull’altalena, con alcuni picchi iniziali (Mvp a Mantova) e qualche nota stonata (il battibecco pubblico con Finetti). Il rendimento è lievitato nei play-off, resta intatta la sensazione di avere a che fare con un talento con ampi margini di crescita.

6 ANTONUTTI

Il capitano non ha vissuto una stagione facile, visto il minutaggio calante: in campo per 14’ di media nella regular season, per 8’ nella fase a orologio e appena 5’ nei play-off. Quando è stato chiamato in causa, però, ha sempre fatto il suo, e in qualche occasione anche di più: stoico nel derby del 5 marzo a sole 48 ore dall’incidente d’auto, mentre qualcun altro si è tirato indietro.

5 GASPARDO

Le aspettative erano elevate, il rendimento non è stato certo all’altezza. È mancata la continuità (superbo in gara tre nel derby, impalpabile in troppe partite), ma forse non è tutta causa sua. Giocatore abile in campo aperto, ma quest’Apu non ha mai sviluppato un gioco da corsa. Eccessivo, inoltre, pensare che in A2 sarebbe stato un leader.

5,5 CUSIN

Spesso in sofferenza sotto le plance, come il compagno di reparto Pellegrino, al punto che la società ha dovuto puntellare il reparto a maggio con Terry. Una chance durante i play-off, però, gliel’avremmo data, anziché accantonarlo.

5 BRISCOE

Dalle stelle alle stalle. Arrivato con troppe etichette (“talento da Nba”, “il miglior Usa dai tempi di Smith”), ha dispensato sprazzi di classe qua e là (eccezionale show contro Cento in casa), anche se fuori dal contesto di squadra, prima di indispettire l’ambiente con le sue bizze. Non un cuor di leone quando ha avuto a che fare con problemi fisici, eccessivamente spavaldo contro le tifoserie locali, ha chiuso con un atteggiamento inaccettabile contro Forlì.

5,5 BERTETTI

Arrivato in corsa dopo il crac di Ferrara, ha avuto un discreto spazio come play di scorta. Poco da segnalare in fase offensiva, ha buona vocazione alla fase difensiva. Chiuso nei play-off dal sovraffollamento in rosa.

6 FANTOMA

Ennesimo virgulto triestino arrivato in prestito, ha fatto intravedere il suo talento negli spiccioli di minuti avuti a disposizione. Misterioso il suo lancio in quintetto con Ravenna e Chieti e il rapido accantonamento fra fine novembre e inizio dicembre.

7 ESPOSITO

Nella prima parte del campionato è sembrato la brutta copia del giocatore ammirato la scorsa stagione, poi ha svoltato inanellando ottime prestazioni in primavera. Il migliore dell’Apu per continuità di rendimento durante i play-off. Efficace sia da “4” che all’occorrenza da “falso 5”. Se migliora il tiro da fuori, nulla è precluso.

6 NOBILE

A lungo tormentato dagli infortuni, “Vito” si è confermato difensore di razza nelle missioni speciali che gli sono state affidate. Non un dettaglio, in una squadra poco incline al sacrificio difensivo. Anche lui stoico nel derby del 5 marzo, un chiaro esempio di ciò che significhi essere attaccato alla maglia.

5 PELLEGRINO

In chiara involuzione dopo un’ottima stagione come vice-Walters. Rendimento insufficiente per larghi tratti del campionato, impalpabile durante i play-off nel ruolo di vice-Terry.

7 MONALDI

Innesto riuscito, ha portato all’Apu quel fosforo che mancava in cabina di regia. Letale da tre quando si mette in ritmo, il canestro vittoria in gara cinque del derby play-off resterà a lungo nella memoria. Peccato la fase calante contro Forlì.

5,5 TERRY

Una comparsata (ben remunerata) nei play-off: illegale quando la palla vola sopra il ferro, per il resto ben poco da segnalare.

6 SHERRILL

Gran tiratore, anche se troppo individualista, è finito vittima di un equivoco: serviva un play post Cappelletti e hanno preso lui che play non è. Tagliato per dare il via alla girandola di mercato, ha portato in salvo Mantova.

5 MIAN

Una partita da match winner contro Chieti all’andata e stop. Anche nel suo caso, l’equivoco è di fondo: è un buon giocatore di sistema, non il leader per una squadra top di A2. Eppure era già passato da queste parti nel 2021, lo si sapeva.

5,5 FINETTI

Messo suo malgrado sulla graticola, eppure sconta colpe non sue. Non ha costruito lui questa squadra mal strutturata, rimasta imperfetta anche dopo i correttivi. Certo che in cinque mesi i progressi dal punto di vista del gioco sono stati impercettibili.

4 BONICIOLLI

Il peccato originale è stato non dimettersi dopo la fatal Verona. In sede di mercato ha effettuato (o avvallato) una serie di scelte incomprensibili. Su tutte, quella di iniziare il campionato con due combo guard Usa e nessun playmaker di ruolo.

5 SOCIETA’

Premessa d’obbligo: il voto sarebbe un 9 se valutassimo solo la disponibilità a investire per fare grande questa squadra. Il voto basso è per le strategie. Proseguire con Boniciolli dopo Verona è stato un errore, sostituirlo con un giovane inesperto idem. Mercato estivo da bocciare, i guai dell’Apu 2022/2023 nascono da lì. Lo ribadiamo: serve un general manager nell’organigramma o un ruolo più chiaro per Martelossi.