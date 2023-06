Il Pordenone riceve la pagella: i voti più alti se li meritano Burrai e Pinato

PORDENONE. I soliti noti. Guardando il rendimento dei singoli durante la stagione non potevano che esserci Burrai e Pinato tra i neroverdi con la valutazione migliore. Il capitano ha confezionato ben 11 assist, dimostrandosi ancora una volta un valore aggiunto in categoria mentre il 28enne centrocampista, con 8 reti al suo attivo, è stato tra le migliori mezzale del torneo.

Nel pagellone di fine stagione, tuttavia, non mancano le “bocciature”: nel reparto arretrato, ad esempio, Andreoni, Benedetti, Ingrosso e Negro sono stati al di sotto della sufficienza.

6 FESTA

Non convince del tutto società e staff tecnico, ma il suo non è un torneo da buttare. Per lui 13 clean sheet in tutto.

5 MARTINEZ

Ha giocato cinque gare, due errori pesantissimi con Feralpisalò e Pergolettese, ovvero il match costato la panchina a Di Carlo.

5.5 ANDREONI

Inizia titolare sulla fascia destra, rimediando quattro “gialli” in altrettante gare e venendo subito squalificato. Si infortuna, torna per il finale di stagione ma non lascia traccia.

7 BRUSCAGIN

Ingaggiato da svincolato a fine settembre, si rivela il migliore del reparto. Affidabile da terzino destro e da centrale. In tutto 31 presenze e 2 gol. L’unica macchia il “rosso” col Lecco ai play-off.

6 AJETI

Molti i gol segnati per essere un centrale difensivo (sei), ma anche tanti errori individuali. Sufficienza per le marcature. Tutti si aspettavano di più.

5 BENEDETTI

Fresco ex Cittadella, poco convincente e spesso nervoso: chiude con 13 ammonizioni e un’espulsione.

6 BASSOLI

Sino a quando gioca, il Pordenone c’è. Poi l’infortunio che lo toglie dai giochi.

5.5 INGROSSO

Terzino sinistro come Benedetti, con lo stesso numero di assist (4) del compagno disputando un terzo delle partite. Ma anche lui non brilla.

5 PIRRELLO

Anche per l’ex Empoli tanti errori individuali, specialmente nel periodo tra autunno e inverno.

5.5 NEGRO

Un po’ meglio degli altri centrali, segna due gol come Pirrello ma gioca troppo poco (16 partite) per colpa dei continui guai fisici.

5.5 GIORICO

Un solo lampo (l’assist con la Triestina a Lignano), alcune buone prestazione ma senza mai brillare. Meglio da regista che da mezzala.

7.5 BURRAI

Play e capitano, trascinatore. Chiude con undici assist, tanti. Non è il “Sasà” di alcune stagioni fa, ma c’è.

5 DELI

La doppietta col Trento all’andata è una vera e propria gemma, ma è anche l’unico segno che lascia nella stagione.

7.5 PINATO

Da mezzala segna otto gol, togliendo a volte le castagne dal fuoco. A conti fatti il migliore della squadra con Burrai.

6 TORRISI

Tra i migliori a inizio torneo, un po’ alla volta esce dai radar.

7 ZAMMARINI

Il più presente dei ramarri tra campionato e play-off (3260’), ricopre ogni ruolo e lo fa con dedizione. Nel conto anche cinque assist.

5 GUCHER

Acquistato a gennaio per far fare il salto di qualità, non è al top fisicamente e di fatto non si vede mai.

5.5 DUBICKAS

Non arriva alla sufficienza: otto gol, tanto impegno e sacrificio, ma anche tanti gol sbagliati, specialmente ai play-off.

5 MAGNANI

Una rete prima dell’infortunio in autunno. Rientra ma non scala le gerarchie.

6.5 CANDELLONE

Il conto dice otto reti e sei assist, il suo mattoncino lo mette almeno sino marzo. Poi si fa male e non incide più come sa.

5.5 PISCOPO

Talento da vendere, ma troppa discontinuità.

5 PALOMBI

Un solo gol in una stagione condizionata da problemi fisici.

5 EDERA

Arriva a gennaio, reduce da un infortunio. Mai protagonista.