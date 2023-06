La panchina dell’Apu: Leka nome caldo ma occhio a Menetti

Iniziano le grandi manovre per l’Apu che verrà. Smaltita la delusione per l’eliminazione in semifinale con un secco 3-0 da parte di Forlì, in casa bianconera è partito il casting per il nuovo allenatore, visto che l’avventura di Carlo Finetti a Udine sembra ai titoli di coda. Chi si sta cercando di trattenere è Ethan Esposito, giunto a fine contratto e reduce da un finale di stagione in netto crescendo.

PRIMI NOMI

La società ha iniziato a guardarsi attorno alla ricerca dell’uomo giusto da far sedere in panchina. Dopo la scelta di fine dicembre, con la fiducia concessa al giovanissimo Finetti, sembra scontato che stavolta si vada alla ricerca di un profilo di carisma ed esperienza, in grado di gestire le inevitabili pressioni che ci sono in una piazza ambiziosa. Fra i nomi sondati spunta quello di Spiro Leka, albanese classe 1965 con ampi trascorsi a Pesaro e Ferrara.

Proprio nella città estense Leka (agenzia Pressing Basketball) si è fatto apprezzare per il suo lavoro: nell’ultima stagione ha portato gli emiliani fino al quinto posto in A2 nonostante una situazione economica molto critica, sfociata nel ritiro dal campionato a inizio marzo. In agenda c’è anche il nome di Max Menetti, classe 1973 e palmarino di nascita. Si tratta di un vecchio pallino del presidente Alessandro Pedone, sondato ai tempi del casting per la sostituzione di Lardo.

Menetti (agenzia SportLab, la stessa di Ale Gentile) è fermo da dicembre, quando fu esonerato da Reggio Emilia: era fra i candidati alla panchina di Brindisi dopo la partenza di Vitucci, ma i pugliesi hanno appena promosso il vice Fabio Corbani. Particolare importante: Menetti ha vintola Serie A 2 con la Reggiana nel 2012 e Treviso nel 2019.

L’OFFERTA

In attesa di definire i quadri tecnici, l’Apu si è mossa con decisione per tentare di prolungare il rapporto con Ethan Esposito. Il contratto biennale è in scadenza, il giocatore ha grande mercato (piace anche in serie A) e serviva una mossa decisa: la dirigenza ha giocato d’anticipo e gli ha proposto un rinnovo a buone cifre.

Ora la parola spetta ad Esposito, seguito dall’agenzia Tangram, che mediterà sul futuro durante l’imminente viaggio negli Stati Uniti.