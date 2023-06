Udinese, sul taccuino adesso c’è anche Koleosho per fare il tridente dei prossimi anni

Pensate a un tridente. Il tridente del futuro. Da una parte, sulla destra, Simone Pafundi, l’azzurrino reduce dai Mondiali under 20 (nonostante abbia solo 17 anni), con il brasiliano Matheus Martins, il numero 10 della Seleçao incrociata dall’Italia proprio in Argentina, sull’altro fronte, quello destro.

Il 19enne acquistato lo scorso gennaio per 7 milioni più bonus dal Fluminense è stato girato in prestito al club di famiglia in Inghilterra, il Watford, ma dovrebbe ritornare alla base, considerando che è stato tesserato per l’Udinese che ha occupato uno dei due posti (all’anno) per gli extracomunitari in entrata con lui.

Ma qui giocherebbe? O forse troverebbe più spazio nella seconda serie inglese? Ecco la riflessione della proprietà bianconera su Martins.

Di sicuro al centro dell’attacco nel tridente del futuro c’è un ragazzone che ha già assaggiato la serie A con Andrea Sottil: 5 presenze per Vivaldo Semedo e un totale di 31 minuti di campionato con un gol sfiorato a Firenze, quando il portoghese ha centrato il palo dall’alto dei suoi 192 centimetri. È un centravanti di stazza, ma abile anche tecnicamente, un prospetto di scuola Sporting Lisbona da coltivare e poi lanciare. Lui sì che potrebbe restare qui per la prossima stagione.

È un classe 2005, 18 anni compiuti a gennaio, più giovane di soli quattro mesi di un altro attaccante finito nel mirino di Gino Pozzo: Luca Koleosho. Anni fa, quando si trattava di andare a sostituire Alexis Sanchez, a margine di una conferenza stampa, lo stratega del mercato dell’Udinese svelò: «Penso che i talenti tra un po’ dovremo cercarli nelle culle».

Il riferimento alla concorrenza in tema di scouting era evidente. Ormai l’Udinese deve cercare più possibile le mosse e quindi va a caccia sempre più di 18enni. Koleosho è un attaccante esterno utilizzabile sulla destra che gioca nell’Espanyol di Barcellona e nella nazionale italiana under 19, ma è cresciuto negli Usa pur essendo figlio di un padre nigeriano e di una madre italo-canadese.

In poche parole, può scegliere di rappresentare tra quattro paesi.

Già, ma Koleosho può arrivare in Friuli per vestire il bianconero? Dipende dal progetto, tutelato da un’agenzia piuttosto potente, la CAA Base di Jonathan Barnett che assiste campioni del calibro di Grealish e Camavinga. Il contratto con l’Espanyol scade tra un anno e adesso costa circa un milione.