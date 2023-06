Micalich: «Gesteco, la prossima stagione obiettivo salvezza. Entro tre anni in A»

«Confermarsi è sempre più difficile, quindi nella prossima stagione l’unico obiettivo sarà la salvezza. Ma siccome Pillastrini ha ancora tre anni di contratto, dico che al termine di questo ciclo l’obiettivo è quello di salire in A». Il presidente della Ueb Gesteco Cividale Davide Micalich ci “regala il titolo” alla fine di una chiacchierata in cui si è fatto il bilancio del campionato appena chiuso buttando anche un occhio al futuro.

Micalich, la vostra è una stagione da incorniciare. Ma non ha qualche rimpianto?

«Assolutamente no. Dispiace che un giocatore come Clarke sia arrivato non preparato a livello fisico, niente altro. Qualcuno mi potrebbe ricordare l’ultimo tiro di Redivo in gara cinque con Udine, ma fa parte del gioco».

A proposito di Redivo, c’è la possibilità che resti?

«Sì, ne stiamo parlando con lui. Sarebbe un grande obiettivo avere un giocatore di questo spessore. Ha un potenziale da categoria superiore, forse gli manca qualche centimetro».

Il futuro di Pepper?

«Lui è stato il giocatore ideale per questa squadra, la ciocchia che ci serviva, ma l’intenzione è quella di cambiare. Vorremmo prendere un lungo straniero, ma l’operazione è legata alla conferma di Redivo».

Siete stati la sorpresa della stagione.

«In questa squadra ci credevano in due: io e Pillastrini. La mia unica paura è che perdendo tre quattro gare di fila il gruppo potesse andare nel panico. E invece dopo un ko abbiamo sempre reagito».

La forza di questo roster è stato soprattutto nello zoccolo duro degli italiani. Concorda?

«Sì, Rota, Miani, Furin, Dell’Agnello sono la base. Sono tutti sotto contratto e con i primi due stiamo trattando il prolungamento. Con Cassese stiamo facendo altri ragionamenti».

Qual è stata l’emozione più forte della stagione?

«Non ho dubbi: la vittoria a Bologna. Eravamo con un solo americano e quel giorno Pepper fece 1 su 9 dal campo. Il tutto davanti a 400 tifosi gialloblù. Ci applaudì anche il pubblico di casa, succede di rado».

Della nuova Gesteco farà parte Dell’Agnello. Possiamo definirlo il Gattuso del basket? Il giocatore che qualunque compagno vorrebbe avere e l’avversario che mai vorresti avere di fronte?

«Sì, è un paragone che accetto. È un agonista, in campo si trasforma, non ci sta mai a perdere, ma è un bravissimo ragazzo».

Capitolo derby. Al di là del risultato è andato tutto bene sia in campo che sugli spalti.

«Durante la fase a orologio avevo detto che non facevo il tifo per l’abbinamento con Udine. Alla fine, invece, dico che è stato uno spot fantastico per il basket friulano».

Ci correggiamo: tutto bene o quasi.

«Vi riferite alla querelle Rota-Briscoe immagino».

Sì, la sensazione è quella di un colpo diciamo non del tutto involontario.

«Ognuno è libero di pensarla come vuole. Io dico che Rota è un ragazzo d’oro e che non farebbe male a una mosca. E comunque sono cose di campo che finiscono lì».

Il voto più alto va al vostro pubblico.

«È un valore aggiunto. Si identifica nella squadra e lo stesso avviene all’incontrario. Il derby con Trieste? Credo ci sarà rispetto. E se dovessi essere smentito credo che il massimo della protesta del nostro pubblico sarà il coro “Cividale chiede rispetto”. Non sono un santarellino, ho vissuto la curva, ma mi piace Ranieri che richiama i suoi tifosi che stanno dileggiando i baresi sconfitti, non la rissa a Milano in gara due della finale scudetto».