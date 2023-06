Apu: si avvicina Vertemati, Finetti può restare come vice

L’Apu Old Wild West 2023/2024 inizia a prendere forma. Dopo aver ingaggiato Andrea Gracis per il ruolo di direttore sportivo e salutato Alberto Martelossi, la società udinese sta stringendo i tempi per definire il nuovo allenatore, con Adriano Vertemati saldamente in pole position per sedersi sulla panchina bianconera.

PRIME PAROLE

Ieri l’Apu ha ufficializzato l’arrivo di Gracis, che si è presentato così al popolo friulano: «Sono molto felice e orgoglioso di poter iniziare una nuova sfida professionale qui a Udine. Provo un senso di gratitudine per essere stato cercato e voluto». La sfida è la stessa di Treviso: riportare la squadra in serie A.

INTRECCI

Si assottiglia la rosa di nomi in lizza per la panchina dell’Apu. Escono di scena Spiro Leka, Attilio Caja, Luca Bechi e Matteo Mecacci. Il favorito numero uno è Adriano Vertemati, milanese classe 1981 reduce da una stagione da vice di Andrea Trinchieri al Bayern Monaco.

Vertemati è un altro vecchio pallino del presidente Alessandro Pedone, anche per i suoi brillanti trascorsi a Treviglio, dove in nove anni (tra il 2011 e il 2020) ha fatto crescere in modo esponenziale la realtà della Blu Basket. Ieri a Udine c’è stato un incontro a tre fra Pedone, Gracis e Vertemati, sono attesi sviluppi. Il profilo sembra essere quello giusto anche per una serie di intrecci nel pianeta Apu.

Vertemati ha allenato le giovanili della Pallacanestro Treviso dal 2007 al 2011, e in Veneto ha conosciuto bene Andrea Gracis ma non solo: nel 2011 a Cividale ha vinto lo scudetto con l’Under 19 trevigiana in cui militavano Raphael Gaspardo e Alessandro Gentile.

Quest’ultimo lo ha ritrovato a Varese nel 2021/2022 e il rapporto è ottimo, infatti AleGent considera Vertemati una sorta di mentore. Se sarà fumata bianca, l’ala di Maddaloni potrebbe essere il perno della nuova Apu.

PASSO INDIETRO

Oggi il presidente Pedone incontra Carlo Finetti, le cui azioni sono in risalita. Ci sono ottime possibilità che resti a Udine, ma tornando ad occupare il ruolo di vice. Il massimo dirigente bianconero stima il giovane tecnico senese, e più volte ha elogiato il coraggio e la personalità con cui ha affrontato la sfida del passaggio in corsa da vice a head coach in un periodo complicato.

IDEA REDIVO

Il tutto mentre nell’ambiente udinese si moltiplicano le voci di un’ipotesi di mercato che farebbe discutere. Pare che l’Apu sia intenzionata a fare un’offerta importante all’italo-argentino Lucio Redivo, protagonista di un grande finale di stagione con Cividale ma sotto contratto con Casale Monferrato. Il mercato estivo si annuncia bollente.