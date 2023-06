Lovric e l'Udinese ancora assieme

UDINE. Un post all’improvviso su Instagram («Sono molto felice del mio primo anno all’Udinese e carico per fare ancora di più la prossima stagione»), di quelli che tanto piacciono ai tifosi, e nel tempo di un clic Sandi Lovric diventa il primo punto fermo della mediana per la prossima stagione, là dove non mancano le tentazioni per gli altri centrocampisti schierati la scorsa stagione da Andrea Sottil (escluso Tolgay Arslan, da ieri ufficialmente in Austrialia al Melbourne City, ha firmato un biennale).

Ecco come interpretare il post della mezz’ala che nel bel mezzo del ritiro con la nazionale slovena, attesa stasera alle 18 a Helsinki dalla Finlandia per le qualificazioni a Euro 2024, ha deciso di prendere in mano il telefono per mandare idealmente tanti cuoricini all’Udinese.

Perché le parole che ne rivelano la felicità e la carica in vista del futuro, altro non sono che un inequivocabile messaggio di appartenenza alla causa e di desiderio nel volerne fare ancora parte. E dire che in questi giorni Lovric avrebbe potuto cominciare a sfogliare la margherita delle proposte fin qui pervenute, in particolare da Lens, Siviglia e Roma che hanno già bussato alla porta di Gino Pozzo.

Venticinque i milioni richiesti a tutte le pretendenti, una cifra già alta se pensiamo che il classe ’98 è stato portato la scorsa estate in Friuli a parametro zero dal Lugano, con la prospettiva di farne col tempo un centrocampista dall'alto rendimento tecnico e dalla sicura valorizzazione.

Se poi Lovric ha bruciato le tappe già al debutto in serie A con 5 gol e 6 assist infilati nei 2.348 minuti giocati in 37 partite, questo è un altro paio di maniche, un conto che porta dritti a un altro punto importante, chiamato affidabilità.

Per Sottil, infatti, Lovric è stato un titolare fisso affermatosi sempre più nel ruolo di mezzala, prima vincendo la concorrenza con Arslan, e poi permettendo anche la cessione, in tutta serenità, di Jean Victor Makengo, finito al Lorient a gennaio per 10 milioni.

Insomma, Lovric si è già rivelato un punto fermo per l’Udinese e l'intenzione manifestata dallo sloveno di voler proseguire insieme anche la prossima stagione (il contratto è in scadenza nel 2027), non può che essere di conforto a Sottil e ai tifosi che in questi giorni stanno soppesando altre notizie sui centrocampisti bianconeri.

Vero che l’Udinese ha intenzione di trattenere Lazar Samardzic e Walace per riconfermare l’asse centrale della mediana a tre, ma vanno tenute in considerazione le richieste per il talento serbo a cui Lazio e Napoli strizzano l’occhio, e le affermazioni di Walace, seguito da Palmeiras e Flamengo («Se viene fuori qualcosa che va bene per me, per la società che mi acquista e anche per l'Udinese, ci sediamo al tavolo e parliamo»).

Per non parlare di Roberto Pereyra che ha un dialogo aperto con Pozzo, a cui ha promesso di farsi sentire, ma che intanto sta considerando le offerte dall’Arabia, dalla Turchia e da alcune compagini da Champions in Italia, come confermato ieri dal suo procuratore Federico Pastorello: «C’è un dialogo aperto con l’Udinese, ma c'è il desiderio giustificato di provare un'opportunità in un club che possa fare le coppe europee. Con l’Udinese abbiamo un ottimo rapporto e non escludo che possa rimanere».