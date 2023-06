Vissa, maglia azzurra all’Europeo e poi stella del Meeting di Lignano

Sarà tra le protagoniste del meeting “Sport e solidarietà”, in programma al Teghil di Lignano il 14 luglio (34ª edizione). Il direttore tecnico dell’evento, Stefano Scaini, l’ha ingaggiata per correre gli 800. Prima di tutto però Sintayehu Vissa gareggerà ai campionati Europei per nazioni, in programma dal 23 al 25 giugno a Chorzów, in Polonia.

La mezzofondista di Bertiolo, classe 1996, rappresenterà l’Italia nei 1500. Per lei sarà la terza maglia azzurra in carriera dopo quelle indossate a Eugene ai campionati mondiali del 2022 e a Istanbul ai campionati Europei al coperto dello scorso marzo.

Traguardi che l’atleta, professionista negli Stati Uniti, ha centrato a suon di prestazioni solidissime, coincise dapprima con il 4’01’’98 stabilito al Golden Gala di Firenze sui 1500 (terzo tempo italiano all-time), quindi con il 4’24’’35 sul miglio (1609 metri) fatto registrare nell’hinterland di Parigi (secondo crono azzurro di sempre): attualmente è lei la miglior interprete italiana sui 1500, specialità che sta attraversando un periodo vivace visti i tempi centrati dalle sue rivali, con Ludovica Cavalli in testa (4’03’’04), seguita da Gaia Sabbatini (4’03’’88) e Federica Del Buono (4’05’’09).

Vissa sarà in Polonia assieme ad altri due atleti legati al Friuli, i giavellottisti Federica Botter (di Portogruaro, ma gareggia come lei in Italia per il Brugnera Friulintagli) e Michele Fina, lanciatore di Fontanafredda tesserato per l’Esercito. Per loro è la prima convocazione con la nazionale assoluta.

Tornando a Lignano, nelle altre specialità il direttore tecnico dell’evento attende il gruppo di velocisti giamaicani e tra loro, in particolare, aspetta Shericka Jackson, campionessa mondiale in carica dei 200 (con 21’’45) e oro olimpico a Tokyo con la 4x100. La sprinter, come nel 2022, dovrebbe correre sui 100, specialità in cui ha un personale di 10’’71 e che l’anno scorso ha vinto al Teghil con 11’’13.

Gli sprinter caraibici arriveranno sul litorale subito dopo aver disputato i campionati nazionali, in programma a Saint Andrew dal 6 al 9 luglio. Successivamente si alleneranno a Lignano, loro base europea estiva ormai da molti anni. Scaini sta lavorando per allestire poi ottime prove sia sugli 800 maschili (previste delle “lepri” per arrivare a un tempo di 1’45’’) sia sui 1500 maschili (l’obiettivo è chiudere attorno a un tempo di 3’33’’ con l’aiuto delle “lepri”). Nei 400 ostacoli maschili, valida come decima edizione del trofeo “Ottavio Missoni”, attesa la presenza del sudafricano Sokwakhana Zazini, che si allena a Gemona.

L’anno scorso l’atleta, classe 2000, si è laureato campione africano della specialità. Nel 2017 centrò a Pretoria il record mondiale under 18 della specialità (48’’84), vincendo anche il titolo mondiale di categoria, ripetendosi poi tra gli under 20 nel 2018.