L’Apu deve scegliere il coach: Finetti può restare ma come vice di Vertemati

UDINE. Week-end di riflessioni in casa Old Wild West. Il casting per la scelta del nuovo coach è entrato nel vivo, la società bianconera dovrebbe sciogliere le riserve nei primi giorni della prossima settimana.

Situazione

In pole position per la panchina udinese c’è sempre Adriano Vertemati, che giovedì 15 giugno ha incontrato il presidente Alessandro Pedone e il nuovo direttore sportivo Andrea Gracis.

In realtà non si è trattato del primo summit, poiché nei giorni precedenti c’era stato un colloquio fra Vertemati e Pedone. Un faccia a faccia interlocutorio, a quanto è filtrato, visto che c’era una certa distanza fra le parti: più che economica, legata a garanzie tecniche richieste dal coach milanese.

La volontà, però, è quella di trovare l’accordo, ecco spiegato il secondo incontro, stavolta alla presenza di un Gracis fresco di investitura bianconera. Il dirigente trevigiano tornerà a Udine presumibilmente lunedì per la stretta finale sul nome del coach.

Sul tavolo sono arrivate molte candidature, al momento le possibili alternative a Vertemati sono Matteo Mecacci, che sta vagliando anche la proposta di rinnovo pluriennale con Cento, Max Menetti (in lizza pure per la panchina di Pesaro) e anche l’ex Fortitudo Luca Dalmonte.

Standby

Fino a che non ci sarà la fumata bianca per il tecnico non si andrà a prendere una decisione definitiva su Alessandro Gentile. «Prima il direttore sportivo e l’allenatore, poi ci confrontiamo» disse dieci giorni fa al nostro giornale Virginio Bernardi, agente dell’ala di Maddaloni ma anche di Adriano Vertemati, una sorta di mentore per AleGent che ha allenato sia nelle giovanili di Treviso che a varese.

A cascata ci saranno anche altre decisioni ufficiali, come quella sul ruolo di primo assistente, con Carlo Finetti vicino alla permanenza nello stesso ruolo occupato fino allo scorso dicembre.

Caso Redivo

Il nome del bomber italo-argentino continua a tenere banco nelle voci di mercato. Se ne parla con insistenza da più di una settimana, ma alla Gesteco Cividale sono convinti che i rumors dell’inserimento dell’Apu Old Wild West nella corsa al “gaucho”, che nel derby play-off di gara cinque segnò 35 punti, sia solo una turbativa alla trattativa allacciata dai gialloblù.

Redivo è sotto contratto con Casale Monferrato sino al 30 giugno, le Eagles attendono la risposta all’offerta formulata e decideranno come muoversi già in questo fine settimana. —