Navarria allunga la sua collezione conquistando l’argento europeo

Dopo il titolo italiano, Mara Navarria conquista anche l’argento europeo. Per la spadista di Carlino è il miglior risultato continentale individuale di sempre, dopo il bronzo del 2022 in Turchia, dove aveva vinto anche l’argento a squadre.

Ieri, ai Campionati europei individuali di Plovdiv (Bulgaria), l’atleta dell’Esercito è stata fermata solo in finale, per 15-8, dalla francese Alexandra Louis Marie, al termine di una giornata trionfale, in cui aveva battuto tutte le avversarie incontrate lungo il percorso.

Era arrivata nelle “top 4” con un percorso netto: 6 vittorie in altrettanti assalti nella fase a gironi, poi i successi 15-3 sulla serba Grijak e 15-8 sulla polacca Pytka, prima del 15-13 sulla svizzera Krieger nei quarti di finale, valso alla friulana l’ingresso in zona medaglie. In semifinale ha battuto l’estone Nelli Differt per 15-10.

L’argento di Mara è la settima medaglia della spedizione azzurra in Bulgaria, dopo una prima storica giornata che è valsa all’Italia ben 6 medaglie tra fioretto femminile e spada maschile.

Una medaglia importante per l’Italia e anche per la friulana, che solo otto giorni fa si era laureata campionessa italiana e che ha iniziato nel migliore dei modi gli appuntamenti clou di fine stagione, che avranno il loro culmine nei mondiali di luglio di Milano.

Gli Europei individuali di Plovdiv hanno messo in palio punti individuali per il ranking internazionale, ma ancora più importanti saranno i Giochi Europei di fine mese, in cui saranno assegnati punti per la qualifica olimpica per nazioni.

Quest’anno gli Europei sono stati sdoppiati in un Campionato individuale, in cui la Federazione Internazionale di Scherma dà diritto di partecipazione, senza bandiera del proprio Paese né squadra, anche agli atleti di nazionalità russa e bielorussa riconosciuti come neutrali e non militari, e nei Giochi Europei.

Questi ultimi si svolgeranno a Cracovia, a fine giugno: prevedono sia le gare individuali che quelle a squadre, ma quelle individuali non prevedono punti per il ranking individuale internazionale. Questa formula è stata introdotta last minute, in seguito al rifiuto della Polonia, che ospita i Giochi Europei, di concedere i visti per i tiratori russi e bielorurssi neutrali.

Tra le altre azzurre in gara ieri nella spada femminile, decimo posto per Rossella Fiamingo, beffata di una sola stoccata al minuto supplementare dall’estone Kuusk, e 12esima Federica Isola, superata dalla francese Candassamy nonostante un tentativo di rimonta. Per Alberta Santuccio, infine, 26º posto.