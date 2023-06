L’Udinese non fa sconti per Beto: via solo se verrà pagata la clausola rescissoria di 35 milioni

UDINE. Nei giorni di voci e incertezza di questo inizio di calcio mercato, un parametro di riferimento sono le quote dei bookmakers. Che a volte ci prendono e altre no. Per esempio: quello di Christophe Galtier era il nome più probabile per sostituire Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Poi, l’altra sera, ecco l’ufficializzazione di Rudy Garcia con l’ormai celeberrimo twett del presidente De Laurentiis.

Gli stessi bookmakers danno per molto possibile la partenza da Napoli di Victor Osimhen: l’addio del capocannoniere della Serie A è offerto a 1,85 su Planetwin365.

Allo stesso tempo prende piede una nuova ipotesi per colmare il vuoto: uno dei nomi più chiacchierati è quello Beto e anche in questo caso gli analisti ritengono molto probabile la sua partenza da Udine: lo scenario è pagato 1,48 volte la posta. Come dire che il portoghese ha già fatto la valigia.

Clausola

I numeri e le previsioni sono una cosa, i fatti un’altra, almeno per il momento. I Pozzo, infatti, hanno fatto sapere che il portoghese potrà cambiare maglia solo se verrà pagata la clausola rescissoria di 35 milioni, decisamente un bel gruzzoletto considerando che per portarlo in Friuli i Pozzo avevano speso 7 milioni.

Da quella non si schiodano, almeno per il momento. Poi magari si potrebbe accettare una proposta a metà strada tra i 35 milioni richiesti dall’Udinese e i 25 (bonus compresi) che ha offerto il Napoli.

Sì, perché come ha confermato anche l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club partenopeo la sua proposta l’ha fatta. I bookmaker, proprio perché forti di questa voce, considerano molto probabile la partenza di Osimhen con Beto che andrebbe a completare l’attacco campione d’Italia che vede confermati nel ruolo delle prime punte Simeone e Raspadori.

Premier

La proposta, non ancora sufficiente, dalla serie A è arrivata, ma attenzione anche a quella che per Beto potrebbe arrivare dall’Inghilterra. L’Everton, nelle ultime ore del mercato di gennaio, aveva fatto arrivare a Gino Pozzo un’offerta di 22 milioni i sterline (25 milioni di euro o giù di lì al cambio).

Non se ne fece nulla e e spiegazioni furono contrastanti: si disse che l’Udinese aveva detto no perché non avrebbe fatto in tempo a trovare un sostituto, ma anche che fu lo stesso Beto a non voler cambiare all’improvviso la propria vita in poche ore.

Oggi è tutta un’altra storia: il giocatore è pronto a spiccare il volo verso altri lidi, l’Udinese a dire sì ma alle sue condizioni. Siamo solo all’inizio di una delle telenovele di questo mercato estivo. —