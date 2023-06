L’Udinese mette in vetrina Samardzic e lucida la panchina: «Sottil ora è libero da debiti di riconoscenza»

UDINE. Itinerante per tutta la penisola, e quindi nelle piazze, tra la gente. In una sola parola, popolare, così come lo era il Festivalbar. È questo il format di successo di “Calciomercato l’originale”, la fortunata trasmissione di Sky dedicata alle trattative di mercato che da stasera (lunedì 19 giugno) terrà banco da Lignano Sabbiadoro, là dove l’ha voluta portare il suo conduttore Alessandro Bonan, uno dei principali volti del network, che ci ha condotto dietro le quinte del programma e soprattutto delle manovre di mercato.

Un’immagine dello spot di “Calciomercato - L’Originale” con il tridente Fayna-Bonan-Di Marzio

Bonan, perché ha scelto il Friuli come tappa itinerante del programma?

«Non lo dico per piaggeria, ma il popolo friulano mi è sempre piaciuto, avendo avuto modo di conoscerlo da piccolo quando venivo a trovare dei cugini di Udine. Nei friulani trovo grande competenza, attitudine al lavoro e serietà. È un popolo affidabile, come lo sono stati alcuni dei suoi rappresentanti illustri nel calcio, figure mitiche come Bearzot, Zoff e Capello che vorrei avere una sera a Lignano».

Dove si parlerà di mercato in modo ... originale. Come nasce il titolo del programma?

«Perché c’è un modo originale di raccontare il mercato. Ho voluto inserire le mie passioni, dalla musica alla letteratura, alla psicologia, in modo da non essere strettamente legato e dipendente solo dalla notizia di mercato che resta la notizia per eccellenza, la fabbrica dei sogni per i tifosi. Questo è un programma che va in onda tutte le sere per due mesi e che può essere visto da un pubblico trasversale».

A raccontare quei sogni ci pensa lei assieme a Gianluca Di Marzio e Fayna. Un trio di successo.

«Funziona come può funzionare un tridente d’attacco in cui uno integra l’altro. Gianluca è la certezza della notizia, io mi curo della parte artistica e Fayna è la ricerca del surreale che sfocia nel sorriso, e mi permette di dare la punteggiatura al programma».

Che lei ha voluto itinerante...

«È una formula che avevo in testa da molti anni, anche se sembrava poco in linea con un programma giornalistico. In realtà il fenomeno del calcio mercato rende partecipi le persone e se hai il contatto col territorio riesci a raccontare meglio un fenomeno che non è solo calcistico, ma culturale».

Arriviamo così al territorio dell’Udinese e dei suoi tifosi che saranno curiosi ...

«Lo sono anch’io, specie nel vedere all’opera Sottil che mi sembra molto pratico e diretto. Credo che al suo primo anno a Udine poteva avere un debito di riconoscenza nei confronti della società, ma adesso, una volta dimostrato ciò che sa fare, sono curioso di vedere dove può portare la squadra, dopo una stagione che giudico da sette in pagella, anche se la partenza aveva fatto credere a un qualcosa di indimenticabile».

È Samardzic il talento da grande squadra?

«“Sì, perché ha dei colpi che cambiano la trama della partita, e io i giocatori li valuto per quei colpi, anche se il serbo deve trovare maggiore continuità».

Bonan, i tempi cambiano e il mercato è sempre più quello dei procuratori...

«Dobbiamo stare attenti a non andare fuori strada se si vuole dare un giudizio morale sui guadagni dei procuratori, perché se si danno tanti soldi a un agente è anche per scandagliare bene il mercato al posto di un ds. Questo può semplificare la vita a una società, ma determina un aumento di potere del procuratore, un professionista che fa semplicemente il suo mestiere, quindi guarderei più alle strategie delle società».

Il mercato fa ancora sognare nonostante la notizia corre prima sul web?

«Sì perché adesso alla notizia il tifoso ha subito la percezione e la conoscenza del giocatore attraverso internet. Tutto è più veloce rispetto agli anni ottanta in cui si aspettava l'uscita del giornale per attendere le novità. Oggi è tutto cambiato, ma il mercato resta e fa sempre sognare». —