Dal Redivo bis ad Ambrosin: trattative calde in casa Gesteco

CIVIDALE. Entra nel vivo il mercato della Gesteco Cividale. La società ducale è avvantaggiata rispetto alla concorrenza dal fatto di aver ben chiaro l’organigramma da cui ripartire, sia dietro la scrivania che in panchina, e sta già mettendo a segno i primi colpi sul fronte giocatori.

IL VICE ROTA

Dopo aver chiuso per Leonardo Marangon, guardia classe 2005 in arrivo dalla Virtus Padova, le Eagles hanno pratidefinito l’accordo per il trasferimento in Friuli di Nicolò Isotta, playmaker classe 2003, bergamasco con passaporto svizzero.

Cresciuto nel vivaio della Blu Basket Bergamo, con cui ha giocato in serie B nelle ultime stagioni facendo registrare una crescita esponenziale, nell’estate 2022 era vicinissimo alla Fortitudo Agrigento.

Il momento di salire di categoria arriva ora, per coach Pillastrini c’è un altro giovane talento su cui lavorare.

GLI ESTERNI

Nonostante le voci incessanti di un inserimento dell’Apu, a Cividale sono tranquillissimi sul fronte Lucio Redivo. Anche con il “Gaucho” l’accordo è cosa fatta, sarà ancora lui l’uomo con tanti punti nelle mani della Gesteco.

Un altro esterno su cui ha messo gli occhi la società di Davide Micalich è Saverio Bartoli, play-guardia spoletino classe 2000.

È un altro talento in grande crescita, nelle ultime due stagioni ha militato in A2 a Chieti: nell’ultimo campionato ha timbrato 13.5 punti di media con il 43% da tre.

Per il ruolo di ala piccola l’idea dei gialloblù porta ad Agrigento, dove nell’ultima stagione ha fatto faville Lorenzo Ambrosin. Classe 1997, veneto di Motta di Livenza, è un prodotto del vivaio Reyer Venezia.

Dopo le promozioni con Tortona nel 2021 e con Scafati nel 2022, è stato fra i giocatori più brillanti dell’ultima serie A2 con 17 punti di media e il 39% da 3. Trattativa avviata, ma concorrenza agguerrita.

REPARTO LUNGHI

Vicino a Miani e Furin ci dovrebbe essere spazio per il patavino Matteo Bartoli, centro di 212 centimetri classe 1998 che ha fatto la trafila nelle giovanili di Petrarca Padova e Virtus Bologna. Nelle ultime tre stagioni ha vestito la divisa della Tramec Cento in A2.

La Gesteco puntellerà il reparto lunghi con un numero “4” americano con esperienza di A2.