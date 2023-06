Pordenone, sessanta giorni per trovare due milioni di euro e ripartire dal campionato di Eccellenza

Trenta o più verosimilmente sessanta giorni di tempo per trovare circa 2 milioni di euro e scongiurare il fallimento utilizzando un altro strumento, che potrebbe essere il concordato preventivo in continuità oppure l’accordo con i creditori per la ristrutturazione del debito.

Pordenone calcio, due milioni per evitare il fallimento

Il Pordenone calcio è uscito parzialmente soddisfatto dalla prima udienza che si è tenuta, nella mattinata di martedì 20 giugno, in Tribunale.

Scadenze che saranno stabilite ed evitare così il fallimento: nel frattempo dal punto di vista sportivo bisognerà mettere insieme una squadra in grado di iscriversi al campionato di Eccellenza. L’ipotesi della serie D è pressoché impraticabile, troppo costosa.