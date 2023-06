Stai attenta Apu: sirene di Eurolega per coach Vertemati

UDINE. Niente fumata bianca per Adriano Vertemati. Il casting per il ruolo di nuovo coach dell’Apu Old Wild West resta apertissimo e ora quella che sembrava una corsa solitaria diventa una sfida a due.

Il nome del tecnico milanese perde qualche punto al borsino del toto-allenatore, mentre prende quota il nome di Alessandro Rossi.

RIFLESSIONI IN CORSO

Non sono bastati due summit fra Vertemati e il presidente Alessandro Pedone per arrivare a un accordo definitivo.

Dai camini continua a uscire una fumata grigia e non è certamente una questione economica. Secondo i rumors, il problema iniziare riguardava garanzie tecniche richieste dal coach, tanto che al secondo incontro ha partecipato anche il nuovo direttore sportivo Andrea Gracis per fare il punto.

C’è anche chi sostiene che Vertmati non sia entusiasta di ritrovarsi l’head coach uscente Carlo Finetti come vice, ma anche questo sarebbe un problema superabile.

Le ultime notizie riferiscono invece di una pausa di riflessione della società, che esplora altre piste, mentre Adriano Vertemati ha sul piatto anche una chance di Eurolega di medio-alto livello.

Andrea Trinchieri, infatti, è fra i papabili per la panchina del Baskonia e vorrebbe portare con sé il vice già avuto al fianco sulla panchina del Bayern Monaco.

ALTRE PISTE

Uno dei nodi della questione è che in casa bianconera non sono del tutto convinti di affidare la panchina a Vertemati.

Lo conferma il fatto che lunedì 19 giugno è andato in scena un nuovo summit, questa volta con Alessandro Rossi, 40enne di origini napoletane che nel 2022 ha portato in serie A la Givova Scafati.

È presto per parlare di sorpasso nel casting, ma la partita è aperta e non è assolutamente detto che non ci siano outsider.

Resta viva la possibilità di un Finetti bis: il giovane tecnico senese ha voglia di giocarsi le proprie chance da capo allenatore, le alte sfere nella dirigenza bianconera lo stimano e tengono aperta anche questa pista.

Sono quindi ore piuttosto calde, l’Apu è decisa a rilanciare le proprie ambizioni e valuta attentamente ogni possibilità.

Restando in tema di allenatori, le ultime notizie di “Radio Mercato” riferiscono di un accordo sempre più vicino per il nuovo ritorno a Bologna di Matteo Boniciolli.

A sei mesi dall’esonero dalla panchina dell’Apu, il tecnico triestino è tentato da un terzo atto alla guida di un club a cui è legato a doppio filo.

Rivederlo da ex, in un campionato che propone già tre derby regionali, sarebbe un altro motivo di interesse della A2 che verrà.