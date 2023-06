Pasqualin promuove le scelte dell'Udinese: Lucca? "Operazione intelligente"

«Quella che l’Udinese sta per chiudere con il Pisa per Lucca è una operazione intelligente». L’avvocato Claudio Pasqualin si sta godendo qualche giorno di vacanza al mare, ma è sempre aggiornato su tutti i movimenti del calcio mercato. Il club dei Pozzo, dopo una prima fase di stallo, ha cominciato a muoversi sul fronte entrate: Lucca, appunto, ma anche il centrocampista della Sampdoria Leris.

Pasqualin, ci preme sapere il suo parere sul sempre più probabile arrivo in bianconero di Lorenzo Lucca.

«La definirei la classica operazione da Udinese. Magari comporta dei rischi, ma limitati alla fin fine. C’è un esborso immediato e poi un diritto di riscatto. L’esperienza all’Ajax di Lucca non è stata brillantissima, ma il ragazzo è fisicamente strutturato. Credo che quella di Gino Pozzo sia una scelta intelligente. Il nuovo Iaquinta? Magari...».

Lorenzo Lucca

L’arrivo di Lucca secondo lei comporterebbe l’automatica cessione di Beto?

«Non per forza di cose. Il grosso dell’investimento economico su Lucca l’Udinese lo dovrebbe fare tra un anno, sarà allora che eventualmente dovrà essere spesa in parte la cifra che si incasserà per il portoghese».

L’Udinese all’inizio della prossima stagione non potrà contare su Deulofeu, reduce dall’ennesimo infortunio al ginocchio. E può perdere lo svincolato Pereyra.

«Rinunciare a un giocatore di quella qualità è un rischio, ma non è detto che alla fine l’argentino non possa restare. I giocatori a parametro zero rispetto a qualche tempo fa sono meno preziosi perché ce ne sono molti di più».

L’argentino vorrebbe giocare le Coppe. Possibile che se non trovi una sistemazione poi torni indietro e firmi per l’Udinese?

«È un percorso credibile, anche perché sento parlare di un rapporto sempre molto franco e diretto tra il giocatore e la società. Sul mercato a favore di Pereyra gioca la capacità di giocare in più ruoli, ma questo pregio a volte può tradursi in un limite».

Come finirà il braccio di ferro tra l’Udinese e Becao?

«Di solito in queste situazioni vincono i Pozzo, ma questa volta credo che una vittoria possa equivalere a una sconfitta perché credo che Becao alla fine cambierà squadra. E la sua ambizione di giocare in un club in teoria più importante è anche legittima».

Si fa un gran parlare del futuro di Pafundi. Non è una situazione facile da gestire.

«In serie A non è semplice ritrovarsi ogni domenica la maglia da titolare fresca di bucato. Pafundi è tanto ma tanto giovane, ha grandi qualità tecniche, ma vanno anche salvaguardati gli equilibri della squadra, c’è una fase difensiva da fare».

Meglio quindi mandarlo a giocare in serie B?

«No, a un talento del genere risparmierei la serie cadetta. Se l’Empoli dovesse cedere Baldanzi credo che il club toscano sarebbe la giusta soluzione per dargli spazio con continuità».

Sorpreso dalla separazione tra l’Udinese e Marino?

«Moltissimo, la decisione mi ha lasciato a bocca aperta. So che Pierpaolo vive a Udine, da fuori non riesco a spiegarmi un simile epilogo».

Il suo sostituto, Federico Balzaretti, arriverà da Vicenza, città nella quale lei vive. Cosa ci può raccontare di lui?

«Si tratta di un dirigente ancora molto giovane e promettente che deve fare esperienza. Credo che questa situazione torni più utile a lui che al club. Ma se Gino Pozzo, uno che conosce tutto lo scibile umano del calcio, lo ha scelto evidentemente avrà i suoi buoni motivi».