Sabato il premio Hemingway a Fantin: «Grazie Lignano, proprio qui sono rinato»

Riceverà sabato il premio Hemingway speciale per la rassegna “Lignano, 120 anni di futuro”. Già: il futuro. Questa parola la adopera spesso Antonio Fantin, oro alle Paralimpiadi di Tokyo nel 2021, 7 volte campione del mondo, 8 volte campione europeo. Il padre è originario di Latisana, lui vive a Bibione, ma è a Lignano Sabbiadoro dove si allena, dove lavora per vincere. ù

Antonio Fantin, quanto è felice di ricevere questo premio?

«Tanto, tantissimo. È un premio che mi rende molto orgoglioso. Non vedo l'ora di presentarmi alla platea per riceverlo».

Cosa rappresenta per lei questo riconoscimento? Ha mai sentito parlare del premio Hemingway?

«Certamente, è un premio molto ambito, un riconoscimento che mi fa venire la pelle d’oca. A parte che ne avevo già sentito parlare, ma ho letto anche pagine sulle edizioni precedenti. Non è un premio qualunque, lo riceve chi lascia una impronta».

Cosa rappresenta per lei, campione ancora giovane, la città di Lignano?

«Io vivo e respiro Lignano, come se fosse la mia seconda casa. Proprio così. A Lignano io ho svoltato la mia vita. Senza Lignano non sarei l’Antonio Fantin che tutti oggi conoscono. Io e Lignano ci siamo incontrati, e io ho ricevuto tanto. Mi sento fortunato».

E per quanto riguarda il divertimento, la voglia di stare con gli amici, Lignano che effetto le fa?

«Rappresenta un po’tutto, anche il divertimento più frivolo. Tutto, poi, nasce dall’acqua e da questa piscina al Villaggio Efa Bella Italia. Io non avevo voglia di cimentarmi con l’acqua. Poi un giorno, spinto anche da chi mi vuole bene e dagli amici, ho trovato l’impulso per tuffarmi e da lì non mi sono più fermato. A Lignano si può dire sono rinato, l’acqua di quella vasca non la cambierei. È come se mi sentissi a casa. Qui ho cominciato la riabilitazione quando avevo 5 anni; e qui ho cominciato ad allenarmi per inseguire una medaglia dietro l’altra».

Quindi Lignano e il Friuli hanno una parte fondamentale anche nel suo libro?

«Sicuramente. Sono una persona che probabilmente non gusta il momento della medaglia, perché penso alla gara del giorno dopo. Grazie al libro ho guardato dentro a quella persona e ho parlato del mio futuro».

Cosa si sente di dire a una persona che si ritrova con una disabilità?

«La vita sarà diversa. Ma non per questo meno bella».

Un segreto della sua vita di atleta?

«Nel gennaio scorso mi sono sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ebbene, non sapevo se sarei tornato a nuotare. Ho subito un’operazione alle vertebre. È andata bene, e ho ripreso a nuotare con rinnovato entusiasmo».

Lei a 21 anni nel nuoto ha già vinto tutto. Qual è il suo prossimo obiettivo?

«Io voglio fissarmi sempre un obiettivo nuovo. Per questo mi piace ancora sognare».