L’Udinese sui social cresce e supera un milione di follower

C’è tifoso e tifoso. Quindi ci sono i follower, fan riuniti sotto il medesimo vessillo social. Più di un milione quelli che l’Udinese è riuscita fin qui a raccogliere col suo approdo, graduale e mirato, sulle diverse piattaforme che riuniscono amanti del pallone da tutto il mondo. Facebook, certo, Instagram, che discorsi; ma anche le cinesi Weibo e Douyin, l’interesse rivolto a tutte le età, a ogni nazionalità o fede calcistica.

In crescita, dunque, i numeri fatti registrare dagli account bianconeri quest’anno grazie a un’offerta digitale fresca, originale. Per dirla con un tecnicismo, “engaging”, cioè coinvolgente. Da un raffronto con le annate sportive precedenti, il trend positivo emerge in maniera evidente. Si guardi, per esempio, a Instagram: dai 185mila follower dell’aprile 2021 si è passati agli attuali 268mila. E che dire di TikTok, che in quell’aprile 2021 ha visto il profilo della Zebretta venire alla luce? Sul fronte bianconero, oggi conta più di 197mila follower. Nonché una media di 1,2 milioni di visualizzazioni mensili ai video pubblicati con regolare frequenza dal cosiddetto “admin”, colui che ha in carico la gestione dell’account.

Ma parliamo dei contenuti: perché si fa presto a parlare di calcio. Il problema è come trattare l’argomento. La risposta di TikTok, a tal proposito, è semplice: meme, tormentoni dal web e una caterva di richiami all’universo degli anime e dei videogiochi, strizzando così l’occhio a una diversa, e più ampia, fascia di possibili fruitori.

Insomma, la sa lunga il team di esperti preposto alla produzione di contenuti sul tema Udinese. Tanti i format lanciati, puntuale la diffusione di informazioni legati a partite o simili eventi. Nella stagione appena conclusa, poi, si è cercata la collaborazione con community e influencer legati al mondo del pallone: dalle internazionali 433 e Onefootball fino alla nostrana Average Furlan Guy, con attività in simbiosi previste anche durante il match day. Parecchi i creator coinvolti, tutti però esterni al territorio regionale. La strategia, a tal proposito, paga a metà: da un lato, infatti, ci si avvicina al pubblico nazionale, dall’altro, forse, si rischia un pochino di allontanare la fetta, seppur piccola, di “seguaci” locali. Ma tant’è, la strada è tracciata e porterà a un ulteriore crescita di fan riuniti sotto il medesimo vessillo social: quello a tinte bianconere.