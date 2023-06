Gol e spettacolo, il Fvg parte bene a Lignano set tennistico al Cagliari

Inizia bene il week-end di casa per il Fvg Beach Soccer che supera 6-3 il Cagliari, al termine di una gara dominata per lunghi tratti e in cui lo scarto di vantaggio sarebbe potuto essere ancora maggiore.

Gara che fatica a sbloccarsi tanto che serve attendere la seconda parte del primo tempo per assistere al vantaggio dei portacolori regionali, con il primo gol stagionale del portiere Elliott (un autentico fenomeno con i piedi) il cui destro chiude la sua corsa sotto l’incrocio dei pali. Reazione Cagliari, fermato per due volte dal salvataggio sulla linea di Spaccarotella, ma punito poco dopo quando il giovane, classe 2005, Lavanga finalizza al meglio l’assist di D’Urso firmando il raddoppio e mandando i suoi al primo intervallo sul doppio vantaggio.

Secondo tempo subito scoppiettante e sardi che riaprono i giochi con la rete di Mainas prima che il Friuli Venezia Giulia ritrovi il modo per allungare nel punteggio con il preciso tocco di El Hamidi prima e il gran destro, sotto la traversa, di Cinquini poco dopo.

Dominio regionale e dopo un tentativo ospite di Perra, che termina sul palo dopo il decisivo tocco di Elliott, spetta a Cancelli pareggiare il conto dei legni con il montante verticale a fermare la sua conclusione. Friuli Venezia Giulia che sembra in controllo gara e, all’inizio dell’ultima frazione, il pokerissimo sembra cosa fatta, ma il pallonetto di Taiarui, servito da El Hamidi, esce di un soffio.

Colpo del definitivo ko fallito e Cagliari che, in un attimo, riapre incredibilmente la contesa quando Coppola ed Etzi riportano i rossoblu a una sola rete di scarto dai friulani.

Abili, però, nello sfruttare i loro top player: El Hamidi, con una rovesciata da urlo che fa impazzire tutta l’arena, firma la quinta rete dei suoi e, nell’ultima azione di gioco, Taiarui è il più lesto a raccogliere la respinta del portiere avversario Manis e depositare in porta la palla che fissa il 6-3 definitivo.

Il Friuli Venezia Giulia resta così in vetta alla classifica appaiato al Chiavari che ieri ha superato (5-1) la Polisportiva Naxos: questo pomeriggio, alle 18.30, sarà sfida diretta tra friulani e liguri per capire chi, eventualmente, resterà solitario al comando delle operazioni.