Nuova Old Wild West: prima gli italiani poi i due stranieri

a nuova Apu? Prima il blocco italiano, poi gli stranieri. È questa la filosofia che con tutta probabilità verrà seguita da coach Adriano Vertemati e dal ds Andrea Gracis. Un’opera di costruzione che verrà avviata dopo aver deciso chi, del pacchetto tricolore 2022/2023, farà ancora parte del progetto bianconero.

AGENDA

Era chiaro a tutti che la prima decisione da prendere sarebbe stata quella sull’eventuale prosecuzione del rapporto con Alessandro Gentile. Giocatore destinato a far discutere, definito “impegnativo” da Gracis e non solo dal punto di vista tecnico: anche mediaticamente AleGent catalizza grandi attenzioni.

Ora tocca agli altri, compreso il capitano Michele Antonutti e il vice Vittorio Nobile. Vertemati si trova nella sua abitazione valtellinese con la famiglia, ieri sera era anche alla finale scudetto a Milano. Il suo telefono è molto caldo. Arriverà a Udine la prossima settimana, mercoledì o giovedì, per la sua prima full immersion nel mondo Apu. PROGETTO

Tre anni di contratto sono tanti e significano una cosa sola: Vertemati ha chiesto e ottenuto carta bianca dalla società per poter lavorare a un progetto ad ampio respiro. Il tecnico milanese conosce molto bene la serie A2, è rimasto a Treviglio per ben nove stagioni e sa che la costruzione di una squadra richiede tempo: Pistoia ne è un esempio lampante, coach Brienza ha raccolto al suo terzo anno i frutti del suo eccellente lavoro.

PRIME IPOTESI

A guardare il modus operandi del nuovo coach udinese, vengono da fare alcune considerazioni. La prima è che a Vertemati piace lavorare con i giovani: con lui a Treviglio hanno trovato spazio i vari Pecchia, Mezzanotte, Sabatini, Cesana, Tambone e Caroti quando erano in rampa di lancio, in età compresa fra i 17 e i 21 anni. Mattia Palumbo, che gira ancora con l’etichetta di giovane con ampi margini di crescita, ha esordito in A2 con lui a 17 anni, ben sei stagioni fa. Altro spunto guardando ai trascorsi di Vertemati a Treviglio: in A2 la coppia straniera più performante è quella che abbina un esterno a un lungo (un quattro o un cinque). Questa è un’opinione diffusa e basta scorrere l’elenco delle squadre promosse in A dell’ultimo decennio per averne conferma.

