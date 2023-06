Udinese, a breve l’incontro chiave per Lucca. Test con Lipsia e Union Berlino

È slittato alla prossima settimana l’incontro tra l’Udinese e il procuratore di Lorenzo Lucca, l’attaccante sul quale Gino Pozzo ha messo le mani trovando l’accordo con il Pisa sulla base di un prestito oneroso e un diritto di riscatto fissato a otto milioni.

La sensazione è che non ci saranno grandi difficoltà a trovare l’accordo anche se Lucca, che lo scorso anno all’Ajax ha guadagnato 700 mila euro, vorrebbe vedersi riconosciuto lo stesso stipendio mentre l’Udinese non intende raddoppiare i 350 che il giocatore percepiva a Pisa dove è rientrato.

A proposito di rientro, Bram Nuytinck dopo sei anni lascia l’Italia per tornare a giocare nel suo paese d’origine, l’Olanda. L’ex bianconero, che negli ultimi sei mesi ha indossato la maglia della Sampdoria, ha firmato un contratto triennale con il Nec Nijmegen, la squara che l’Udinese affrontò in Coppa Uefa nella stagione 2008-2009.

Situazione di stallo anche per Roberto Pereyra. L’argentino, il cui contratto con l’Udinese scade venerdì prossimo, vorrebbe giocare le coppe europee e sta cercando squadra, ma al momento, l’offerta che lo convinca non è arrivata. Con il club bianconero c’è un ottimo rapporto (parole del suo manager Federico Pastorello), Gino Pozzo sta alla finestra e aspetta.

Le due parti non si sono date una dead line per trovare un nuovo accordo ma è chiaro che l’Udinese vorrebbe che il Tucu salisse sul pullman che porterà la squadra in ritiro in Austria.

Raduno e ritiro

La società della famiglia Pozzo non ha ancora ufficializzato la sede che ospiterà la squadra di Andrea Sottil, ma in Carizia da tempo sottolineano che sarà Bad Kleinkirchheim. Le date? Dal 17 al 30 luglio. Il raduno, invece, è fissato a Udine sabato 9 o domenica 10: la prima settimana servirà per far sostenere ai bianconeri le visite mediche e i test. La Carinzia, quindi, continua a essere la meta preferita dell’Udinese che nelle ultime stagioni aveva preparato la stagione a Sankt Veit.

Amichevoli

Quando ufficializzerà il ritiro l’Udinese renderà noto anche l’elenco delle amichevoli. Per il momento ce ne sono due di sicure: quella con il Lipsia in programma a Lienz il 25 luglio e quella con l’Union Berlino a Matrei il 29. L’idea, come già la passata stagione, è quella di ridurre al minimo le amichevoli con squadre di categoria inferiore e giocare contro formazioni di alto livello e più avanti nella preparazione (la Bundesliga partirà nel weekend del 5 e 6 agosto): l’Union Berlino è arrivata quarta lo scorso campionato e si è fermata agli ottavi in Europa League. Il Lipsia, invece, è arrivato terzo e agli ottavi in Champions e ha vinto la Coppa di Germania.