Udinese, Becao tra i turchi e gli inglesi

Due settimane per trovare qualche spiraglio, degli apprezzamenti, ma non quei 10 milioni che l’Udinese vorrebbe intascare per la sua cessione.

Al punto che Rodrigo Becao l’unica soluzione sembra la Turchia, al Fenerbahçe che da tempo lo sta corteggiando per metterlo a disposizione di Vincenzo Montella, il tecnico italiano che, reduce dall’avventura con l’Adana Demirspor nella prossima stagione sarà alla guida di una delle “anime” sportive di Istanbul.

I dirigenti del Fenerbahçe stanno facendo di tutto per accontentarlo, tanto da aver già messo sotto contratto l’ex interista Edin Dzeko e da aver fatto delle offerte per uno svincolato di lusso come il 35enne Juan Cuadrado, l’esterno colombiano scoperto dall’Udinese che non rinnoverà con la Juventus.

Come si può notare si tratta di calciatori a “parametro zero” o giù di lì, per esempio, giocatori ancora vincolati che i club rilascerebbero in cambio di un contratto pesante stracciato.

Non è questo il caso di Becao che per età (27 anni) e margini di miglioramento è una pedina “vendibile” ma i sondaggi (Inter, Napoli e Torino in Italia) non hanno portato a soddisfare la richiesta di Gino Pozzo: almeno 10 milioni.

Ma il diretto interessa che cosa pensa? Ieri è uscito allo scoperto in patria attraverso il portale “Segue o BAba”. «Se dovessi essere ceduto, sarebbe un bene per me e per il club. Ho grande rispetto per l’Udinese, che è stata la società che mi ha aperto le porte in Italia. Non li tradirò mai. Se oggi ti dico che me ne vado, mento.

Se dico che rimango, forse mento lo stesso. Il futuro è di Dio. Ma io sogno di giocare in Premier League».

Insomma, spera di ritrovare alla porta di Pozzo Everton e Nottingham, come a gennaio. L’unica presenza tangibile, tuttavia, resta quella del Fenerbahçe che si è presentato con 5 milion ed è salito al massimo fino a 6. E per questo è stato respinto.

Ma Becao non ha la minima intenzione di firmare un prolungamento del contratto con l’Udinese, neppure di una sola stagione per permettere a Pozzo di ottenere una cifra che si avvicina alla decina di milioni. Risultato? Club e giocatore – assistito dai connazionai Antonio Fernando Garrido e Rodrigo Fonseca – separati in casa fin dalle ultime giornate dello scorso campionato.

Non si tratta di una situazione piacevole anche per l’Udinese che così vedrebbe andare in fumo del “capitale”, come successo nella stagione 2021-’22 con Jens Stryger Larsen, poi finito proprio in Turchia, al Trabzonspor, a parametro zero.

Ecco perché le due parti stanno dialogando di nuovo. E se il Fenerbahçe non vuole muoversi dai 5-6 milioni offerti, l’Udinese punta a far lievitare la cifra con i bonus, per esempio una percentuale sulla futura rivendita.