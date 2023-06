Ecco come cambierà la Serie A2: prima fase a 22 partite poi l’orologio

Il ritorno della fase a orologio e l’accantonamento dei gironi a colori, una poule salvezza come un girone dantesco, la Supercoppa più snella. Sono queste le prime indiscrezioni sulla serie A2 2023/2024, emerse nel corso dell’assemblea della Lega Nazionale Pallacanestro di venerdì a Bologna.

CAMPIONATO

Com’è noto, la prossima serie A2 avrà 24 squadre ai nastri di partenza, di cui tre del Friuli Venezia Giulia: Udine, Cividale e Trieste. Al momento non ci sono indicazioni di sorta per la divisione geografica dei due gironi (da 12 squadre ciascuno), anche perché alcuni team navigano ancora nell’incertezza. Giusto venerdì Mantova ha gettato la spugna, cedendo il titolo sportivo alla Real Sebastiani Rieti, ma anche la Stella Azzurra sembra in balia degli eventi e la A2 fa gola ad Avellino.

OROLOGIO

La riduzione da 27 a 24 squadre rispetto alla stagione 2022/2023 porterà ad avere una prima fase con appena 22 partite. Per rimpinguare il botteghino si arriverà a un totale di 32 (esclusi i play-off, ovviamente) introducendo una fase a orologio da 10 gare contro squadre dell’altro girone: 5 in casa contro le squadre subito dietro in classifica (ad esempio la sesta del girone Rosso ospiterà le compagini dal settimo all’undicesimo posto del girone Verde) e altrettante in trasferta con quelle che precedono.

PLAY-OFF E PLAY-OUT

La post season per la doppia promozione non subirà cambiamenti. Ci saranno due tabelloni, a cui accederanno sedici squadre, ovvero le prime otto dei due gironi. Vita durissima per tutte le altre, perché chi manca i play-off rischia la retrocessione: detto che le ultime classificate dei due gironi scendono subito in B, per le squadre dal nono all’undicesimo posto ci sarà una durissima poule salvezza a sei, con quattro retrocessioni.

SUPERCOPPA

Il passaggio alle 24 squadre implica un cambiamento nella fase eliminatoria, Lnp intende introdurre una formula con otto gironi da tre squadre ciascuno e la vincente qualificata ai quarti di finale. È scontato che si continuerà con la composizione dei gironi su criteri geografici, quindi prepariamoci a un raggruppamento tutto targato Fvg con Old Wild West Udine, Gesteco Cividale e Pallacanestro Trieste. Tre derby come antipasto settembrino non è niente male.

