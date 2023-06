Capitan Rota carica Cividale: «Il PalaGesteco è la nostra grande forza e ci darà la spinta per nuove soddisfazioni»

CIVIDALE. Un’estate da capitano, all’orizzonte il suo quarto anno in difesa del vessillo ducale. Eugenio Rota si sta già preparando al prossimo campionato di A2. E, più generale, a un futuro ancora al fianco della Gesteco, della “marea gialla”.

Di Cividale. In quest’ottica va letto il nuovo prolungamento accordato dal giocatore con la società gialloblù: le due parti staranno insieme per altri due anni.

Ma tempo al tempo: ora, nei piani del playmaker di Portogruaro c’è la preparazione a un torneo che si prospetta durissimo. Un torneo in cui la Ueb è pronta a recitare nuovamente la parte della cosiddetta “underdog”. Il primo obiettivo? La salvezza.

Partiamo dal suo recente rinnovo: come va inteso?

«Di solito, in questo sport è difficile trovare dei giocatori che rimangano per tanto tempo nella stessa squadra. Invece, nonostante sia io che Gabriele (Miani, ndr) siamo qua da tre anni, entrambi abbiamo subito firmato il prolungamento. Questo a testimonianza della bontà del progetto, di quanto ci piaccia l’ambiente. C’è poi fiducia reciproca: la società crede in noi e noi crediamo nella società».

La nuova squadra è praticamente pronta: prime impressioni?

«Siamo una squadra senz’altro molto giovane, un gruppo caratterizzato da grande entusiasmo. Come l’anno scorso, cercheremo di fare leva su questo aspetto, desiderosi di dimostrare tutto il nostro valore. Punteremo quindi sull’apporto di un palazzetto che, secondo me, è uno dei migliori in Italia, almeno a livello di Serie A2. Per quel che mi riguarda, assieme agli altri giocatori che compongono il nucleo del gruppo, cercherò di passare ai nuovi compagni lo spirito che ci contraddistingue».

Tra le conferme, quella di Lucio Redivo: un bel segnale, non crede?

«Un grandissimo segnale, sia da parte della società che da parte di Lucio. Parliamo di un giocatore di livello assoluto che ha deciso di rimanere qui. Questo dimostra in che verso sta andando questa società, avendo essa dimostrato di essere in grado di trattenere un atleta di questo livello».

Anche le partenze, però, sono state di quelle importanti....

«Sono partenze che sicuramente fanno male. Aristide (Mouaha, ndr) ha fatto con noi un anno e tre mesi, ha vissuto la promozione. È cresciuto in maniera incredibile. Ma era giusto che prendesse al volo l’occasione che gli è capitata. Leo (Leonardo Battistini, ndr) e Cass (Alessandro Cassese, ndr) sono due condottieri, due aquile della prima ora. Sono stati il cuore, le colonne di questi tre anni, senza di loro sarà difficile. Senza di loro, forse, la A2 per noi non sarebbe arrivata: quindi grandissimo rispetto e grandissima gratitudine nei loro confronti».

Che campionato sarà il prossimo?

«All’apparenza un campionato più complesso, ma aspettiamo di capire tutti i dettagli. Senza dubbio la prospettiva di un doppio derby con Udine e Trieste è affascinante. Speriamo di riuscire a regalare qualche gioia al nostro pubblico in quelle particolari occasioni».

Il vostro obiettivo dichiarato è la salvezza. Il suo obiettivo personale, invece?

«Nel mio ruolo di capitano, ritengo che l’obiettivo personale coincida con quello delle squadra: cioè raggiungere la salvezza, per l’appunto. Per me c’è soltanto questo».

Sarà un’estate impegnata la sua?

«Certo, mi allenerò. E poi sarò presente all’Eagles Summer Camp di Lignano Sabbiadoro, a luglio».

È stata aperta la campagna abbonamenti per la prossima stagione al PalaGesteco. Un suo messaggio a tifosi e simpatizzanti?

«Quello che posso dire è che l’entusiasmo e la passione che si respirano nel nostro palazzetto sono uniche. Non lo dico solo io, ma lo dicono tutte le persone che ci entrano anche solo una volta. Penso che tutti dovrebbero provare queste emozioni. Il PalaGesteco è diventato ormai qualcosa di unico». —