L’Udinese guarda davanti: ecco le mosse per l’attacco tra Beto, Lucca e Alarcon

UDINE. È ancora tutt’altro che definito il volto dell’attacco bianconero a due settimane dalla ripresa della preparazione, anche se sarebbe fuorviante dire che l’Udinese si trova in balia delle onde del mercato, magari facendosi trasportare dall’uscita di scena del dt Pierpaolo Marino al quale subentrerà, con un ruolo più circoscritto, quello di direttore sportivo, Federico Balzaretti.

È Gino Pozzo il motore della strategia bianconera ed è chiaro che tutto ruoti attorno alla cessione di Beto, attorno al quale si sono riaccese le voci che lo danno destinato al Napoli nel caso il presidente Aurelio De Laurentiis decidesse di cedere a peso d’oro il proprio centravanti, Victor Osimhen, al quale ha dato una valutazione spaventosa: 180 milioni di euro. Cifra che, però, un Psg può decidere di spendere nel caso rinunciasse anche a Kylian Mbappé, promessosi al Real Madrid.

Per Beto il Napoli ha già offerto 25 milioni, pochi rispetto ai 35 chiesti da Pozzo che ha anche una percentuale sostanziosa da girare all’ex club dell’attaccante portoghese, il Portimonense.

Nelle ultime ore si parla di una contropartita tecnica capace di alzare l’offerta, magari ricordandosi che all’Udinese già lo scorso anno piacevano gli azzurri Alessio Zerbin (seguito adesso da Frosinone e Bologna) e Gianluca Gaetano (ora ai box dopo l’operazione a un piede), ma per target è interessante anche Giuseppe Ambrosino, classe 2003, prestato al Cittadella lo scorso anno e compagno di Simone Pafundi al recente Mondiale under 20.

In punto è che il centravanti titolare in caso di addio a Beto in teoria già ci sarebbe, il brasiliano Brenner, 23enne prelevato dalla MLS (dall’FC Cincinnati), anche se co caratteristiche diverse.

La “torre” tanto sarebbe di riserva, quel Lorenzo Lucca, un attaccante di 2 metri per il quale c’è già un accordo di massima con il Pisa dopo il rientro dal prestito all’Ajax.

Senza dimenticare, poi, che c’è anche l’opzione Isaac Success, quasi un centroboa della pallanuoto per il modo di giocare.

Al limite, stando così le cose, ci sarebbe da fare un ragionamento più articolato invece sulla punta d’appoggio, visto che le condizioni di Gerard Deulofeu restano un punto di domanda.

Cosa farà Gino Pozzo allora? Farà rientrare il 20enne brasiliano Matheus Martins dal prestito al Watford? O promuoverà Pafundi in attesa del pieno recupero del numero 10? O punterà ancora sul mercato per arricchire il reparto avanzato con un altro giovane di talento?

Nelle scorse settimane si era parlato dell’azzurrino under 19 Luca Koleosho, americano di passaporto italiano in forza all’Espanyol, ma in Catalogna c’è un altro prospetto che interessa l’Udinese.

E non solo l’Udinese, visto che su Angel Alarcon ci sono anche Rayo Vallecano e Betis Siviglia, tra le altre. Alarcon, 19 anni, protagonista nel Barcellona B, ma soprattutto nella Youth League (3 gol e altrettanti assist nella Champions del giovani) potrebbe essere ceduto dal Barça, ma con un’opzione di riacquisto. —