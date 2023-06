Monaldi non ha dubbi dopo l’incontro con Vertemati: «L’Apu ha traguardi ambiziosi»

UDINE. È Diego Monaldi il tassello da cui riparte l’Apu della coppia Vertemati-Gracis. Il playmaker bianconero, eroe del derby play-off, ha un altro anno di contratto e domenica ha avuto un colloquio con il nuovo coach, che gli ha garantito l’intenzione di puntare su di lui in cabina di regia.

Monaldi attualmente è in vacanza in Calabria dopo aver trascorso un periodo post-campionato nella sua Aprilia tra l’affetto della sua famiglia e gli impegni da piccolo imprenditore con i suoi campi di padel in pieno centro.

Nelle sue parole c’è l’entusiasmo di chi ha tanta voglia di tuffarsi in una avventura.

Contatto ok

«Sono contento – ha affermato Monaldi – perché ho parlato con coach Vertemati e mi ha fatto un’ottima impressione. L’ho sfidato tante volte da avversario, i miei colleghi mi hanno parlato molto bene di lui: è un tecnico con esperienze importanti, sa farsi apprezzare anche dal punto di vista umano. Le basi per impostare un ottimo lavoro ci sono tutte».

Se mai ci fosse qualche dubbio sul futuro udinese di Monaldi, insomma, è stato spazzato via dal colloquio telefonico col tecnico milanese. «Avevo già espresso la mia volontà – spiega il playmaker bianconero – dato che l’Apu ha un progetto valido e il suo obiettivo dichiarato è salire in serie A. Fare ancora parte di questo progetto mi riempie il cuore. La chiacchierata con Vertemati è stata solo conoscitiva, il mercato deve ancora partire, ma so che il nuovo direttore sportivo Gracis è già al lavoro con il coach. Luglio sarà un mese fondamentale nella costruzione del nuovo roster».

Ambizioni

Il mese alle porte si annuncia intenso, per un’Apu che ha già voltato pagina inserendo due figure di rilievo nell’area sportiva.

Monaldi si dichiara fiducioso per la stagione che sta per nascere: «L’Apu è una società che ha sempre lavorato in un certo modo, con un obiettivo chiaro, ambizioni importanti e idee chiare. Anche quest’anno c’è la volontà di costruire un roster di primissima fascia dopo tre stagioni in cui sono state raggiunte due finali e una semifinale play-off. I nostri tifosi possono stare tranquilli, saremo ancora protagonisti».

Per quanto riguarda il prosieguo dell’estate, Diego Monaldi trascorrerà gran parte del suo tempo ad Aprilia, mantenendosi in perfetta forma da perfetto professionista qual è.

Prevista anche una sessione di allenamenti individuali insieme a Carlo Finetti, che come ogni estate gira l’Italia con il suo progetto “Delivery basketball” per lavorare sui fondamentali con numerosi giocatori di serie A2. —