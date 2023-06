L’Udinese balla sulle punte: Lucca per rimpiazzare Beto, Martins resta al Watford

UDINE. Balla sulle punte il mercato dell’Udinese. Balla attorno al nome di Beto che resta in uscita. Ma anche sul nome di Lorenzo Lucca, il centravanti di due metri che rimpiazzerebbe per stazza proprio il portoghese, per il quale c’è la candidatura del Napoli e pure un interessamento della Fiorentina che nelle ultime ore si è messa a cercare un’alternativa al salernitano Boulaye Dia, per il quale sono 25 i milioni richiesti dal club del presidente Danilo Iervolino.

A queste condizioni i viola potrebbero pensare di offrirli piuttosto per Beto, anche se si tratta di una cifra che non soddisfa Gino Pozzo che valuta il suo centravanti 35 milioni, visto che ci sono anche dei bonus da pagare alla vecchia società, il Portimonense.

Venticinque sono i milioni che lo stesso Napoli ha messo sul piatto per il portoghese, salvo poi aggiungere la possibilità di lavorarci su, in aggiunta, con delle contropartite tecniche, giocatori magari giovani, anche se l’Udinese non ha mai amato chiudere le trattative in questo modo.

L’idea di Pozzo, a questo punto, potrebbe essere quella di aspettare il mercato inglese (in passato Beto è stato corteggiato dall’Everton, era gennaio) per vedere di incrementare le entrate dalla cessione: di solito i club della Premier si muovono in modo massiccio a ridosso del campionato, quindi entro il prossimo mese. Vale la pena aspettare?

Un punto di domanda che riguarda anche Rodrigo Becao, il difensore brasiliano che non vuole rinnovare il contratto in scadenza tra un anno e che è in uscita, a fronte però di una sola vera offerta, per il momento, quella dei turchi del Fenerbahçe che però mettono sul piatto 6 milioni contro i 10-12 richiesti. Si può dialogare con i turchi sui bonus e la percentuale sulla futura vendita, ma anche aspettare le offerte inglesi.

Aspettare anche per definire il volto dell’attacco del futuro, dunque, anche se bisogna anticipare le mosse sui sostituti. Lucca, dunque. Il centravanti reduce da un anno a titolo temporanea all’Ajax ha avuto un incontro lunedì 26 giugno con la “Gr Sports”, l’agenzia del procuratore, Giuseppe Riso: in ballo il progetto di crescita con l’Udinese oltre all’ingaggio (che dovrebbe essere attorno al mezzo milione).

C’è un sì di massima, l’accordo tra Udinese e Pisa, il club di appartenenza, è già stato invece ottenuto: una stagione di prestito a un milione, riscatto fissato a 8 milioni più bonus.

Poi si aggiungerà al confermato Isaac Success e al nuovo arrivato Brenner, il classe 2000 brasiliano prelevato nella MLS, dal Cincinnati.

In rosa, invece, non ci sarà Matheus Martins, come avevamo anticipato: Pozzo ha deciso, il Watford si terrà il 20enne cx Fluminense per ancora un anno in prestito. —