Pordenone, dopo Fabio Rossitto è caccia al mister per l’Eccellenza

La scelta di Fabio Rossitto come nuovo responsabile in pectore del futuro settore giovanile del Pordenone potrebbe essere soltanto la prima di una lunga serie.

In attesa che a livello societario il cielo volga al sereno, cominciare a programmare la stagione alle porte, pur senza ancora avere la certezza della categoria di appartenenza, è un necessario punto di partenza anche per ridiscutere i tesseramenti dei giovani che in queste ore sono stati al centro di un aspro confronto tra il presidente Mauro Lovisa e l’attuale responsabile del vivaio, Denis Fiorin.

La mancata iscrizione in serie C provocherà dal 1º luglio non soltanto lo svincolo dei giocatori professionisti sotto contratto, ma pure dei “giovani di serie” (dai 14 ai 19 anni), legati da un accordo pluriennale.

Mentre in ogni caso si sarebbero liberati i più piccoli, il cui tesseramento ha cadenza annuale. Lovisa sta facendo del suo meglio per cercare di convincere la maggior parte degli attuali tesserati a confermare fiducia nei confronti dei colori neroverdi. Ma è ovvio che il contesto attuale non aiuta.

Un nome dal blasone di Fabio Rossitto potrebbe calamitare nuovo interesse attorno al De Marchi. Ma non può restare isolato. È per questo che nei prossimi giorni si attendono ulteriori novità, in primis a livello di prima squadra, vertice piramidale della struttura neroverde.

Si è già vociferato di un contatto tra Lovisa e l’ormai ex tecnico del Torviscosa, Fabio Pittilino, che ha prima portato e quindi salvato gli udinesi in serie D. Secondo i ben informati, sarebbe lui il tecnico cui il presidente neroverde vorrebbe affidare la rinascita del Pordenone dopo la rinuncia al professionismo.

Non è l’unica opzione, però. La margherita ha diversi petali da sfogliare. Come Gianluca Birtig, ex Tamai, attualmente senza panchina, il cui connubio tradizionale con il direttore sportivo Fabio Berti potrebbe risolvere due problemi con un’unica mossa, ovvero coprire due posti vacanti del nuovo organigramma.

Tra gli allenatori liberi cui affidare un’eventuale rosa d’eccellenza (in tutti i sensi) figura anche l’ex artefice del “miracolo” Chions, Alessandro Lenisa, protagonista del doppio salto gialloblù dalla Promozione all’Interregionale.

Una scommessa ben ponderata porta il nome di Massimo Muzzin, in uscita dalla Sacilese, e già storico vice dell’ex neroverde Ermanno Tomei.

Senza considerare le possibili alternative provenienti dal Veneto. In questo alveo il nome attualmente più gettonato è quello di Mauro Conte, già capace di vincere il torneo di Eccellenza con Liventina (Motta di Livenza) e Portogruaro, club da cui si è separato al termine della travagliata ultima stagione di D, in cui è stato esonerato e poi richiamato.