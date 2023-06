Udinese, c’è Baniya per sostituire Becao

UDINE. L’Udinese potrebbe mettere nel proprio “motore” un difensore di un certo spessore per rimpiazzare Rodrigo Becao, in uscita dopo la decisione del brasiliano di non rinnovare il contratto in scadenza da appena dodici mesi.

E il nuovo centrale potrebbe arrivare dalla Turchia, là dove nelle ultime ore è rimbalzato l’ennesimo no di Gino Pozzo alle offerte del Fenerbahçe per avere Becao.

Troppo pochi 7 milioni di euro per l’Udinese che parte da una richiesta di 12 per chiudere almeno a 10 con bonus e percentuali sulla futura rivendita. Insomma, il club turco ha alzato l’offerta (un milione in più), ma non basta.

Una risposta, quella bianconera, che ha indispettito i tifosi del club di Istanbul che evidentemente non sanno che la proprietà friulana non è abituata a farsi prendere per il collo.

Devono, tuttavia, averlo intuito gli interlocutori turchi, tanto che ha cominciato a circolare la voce di un possibile accordo tra il Fenerbahçe e l’olandese Stefan de Vrij, difensore in scadenza di contratto che avrebbe raggiunto un’intesa sul prolungamento di una stagione (con un’opzione sulla successiva) con l’Inter, intesa non ancora formalizzata dal club nerazzurro impegnato in queste ore sul fronte delle cessioni di Andrè Onana e Marcelo Brozovic per fare cassa e ritoccare poi la rosa.

Difficile far saltare l’accordo di massima tra l’altro raggiunto tra l’ad Beppe Marotta e Federico Pastorello, procuratore dell’olandese che, tra l’altro, continua a offrire (a parametro zero) Roberto Pereyra all’Inter, mentre il Torino cerca di inserirsi, spaventato però dall’ingaggio che chiede il “Tucu”, due milioni e un biennale.

Impressione? Il Fenerbahçe dovrebbe alzare l’offerta e tornare dall’Udinese, anche perché in casa bianconera c’è già il nome del possibile sostituto del brasiliano, il 24enne Rayyan Baniya, 194 centimetri, nato a Bologna da famiglia di origine turca e un prezioso passaporto italiano in tasca.

Al Karagumruk è stato allenato da Andrea Pirlo e Baniya è riuscito amettersi in luce, tanto da essere finito sul tacchiuno di molti club, secondo i media turchi ieri è stato ricordato l’interesse del Verona e della Samp che ha messo sotto contratto proprio Pirlo.

Ma nel corso delle ultime settimane si sono mossi anche il Torino (con il ds Davide Vagnati in missione in Turchia), la Roma, perfino il Napoli che da quelle parti pescò Kim Min-jae un anno fa (nel Fenerbahçe a 18 milioni).

Il Karagumruk chiede 7 milioni e mezzo. L’Udinese non è ancora arrivata fino a lì per mettere Baniya al servizio di Andrea Sottil accanto al centrale Jaka Bijol, al jolly Nehuen Perez e al mancino Adam Masina.