Tra l’Apu ed Esposito è finita: l’italo-americano va a Verona

È giunta ai titoli di coda l’avventura di Ethan Esposito all’Apu Old Wild West. Il giocatore italo-americano, giunto a fine contratto, ha trovato l’accordo per il passaggio alla Tezenis Verona guidata dall’ex tecnico bianconero Alessandro Ramagli. L’ufficialità è arrivata ieri sera, Udine perde uno dei punti fermi del roster 2023/24.

DEJA VU’

Si va ripetendo ciò che è accaduto (anche se con situazioni contrattuali un po’ diverse) uno anno fa di questi tempi. Anche allora il giocatore più positivo della stagione bianconera salutò la compagnia per accasarsi a Verona: solo che Alessandro Cappelletti aveva legittime ambizioni di serie A, mentre quest’anno Esposito approda in riva all’Adige in una squadra di pari categoria, dato che gli scaligeri sono freschi di retrocessione dalla massima serie.

CONCORRENZA

L’Apu era conscia del rischio di perdere il giocatore sin dall’immediato dopo partita di gara tre contro Forlì, in un clima da “primi bilanci”. Un’offerta è stata fatta subito, anche perché Esposito appena è stato dato il rompete le righe ha preso un volo per andare a trascorrere un periodo negli States. Era chiaro che un giocatore con le sue caratteristiche, facesse gola a tanti club: è uno dei numeri 4 più forti della serie A2, si adatta senza problemi a fare il “falso 5”, ha margini di miglioramento (specie se migliora ulteriormente il tiro da fuori) per giocare da 3 in categoria superiore. Ed è anche dalla serie A che sono arrivate offerte sul tavolo della sua agenzia (Tangram Sports), ma la più convincente è stata quella di Verona tramite il Gm Alessandro Frosini, che ora punta a un altro ex Apu, Giulio Gazzotti (ai saluti con Forlì) e ad Ariel Filloy di Tortona.

CIFRE

Ethan Esposito conclude il suo biennio udinese con 90 presenze nelle competizioni ufficiali e una media di 6 punti e 4.7 rimbalzi a partita. La sua costanza di rendimento gli ha permesso di ribaltare le gerarchie sia nel primo anno che nel secondo, ritagliandosi un posto fisso o quasi nel quintetto di partenza. Con l’Apu ha anche guadagnato la chiamata di Marco Ramondino per la Nazionale sperimentale Under 23 a luglio 2022.