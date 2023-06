Pordenone calcio, spunta l’ipotesi Zeman jr come nuovo allenatore

PORDENONE. Il Pordenone calcio sta correndo contro il tempo per evitare il fallimento. Ma intanto deve pensare anche ad allestire una squadra per la prossima stagione, nel caso in cui - naturalmente - vada a buon fine l’operazione del salvataggio del club.



Già diversi gli allenatori contattati per la nuova formazione che dovrebbe ripartire dal campionato dilettantistico di Eccellenza dopo la rinuncia alla serie C.

Ieri in particolare si è fatta strada la suggestiva ipotesi che riguarda Karel Zeman, classe 1977, figlio del famoso Zdenek, tecnico boemo che per decenni è stato sulla breccia del mondo del calcio nazionale e internazionale, famoso per le sue idee tattiche iper-offensive e anche per la sua nota schiettezza anche nei confronti dei “club” più potenti.

Karel Zeman è reduce da due stagioni al Lavello, squadra lucana che milita in serie D, e sarebbe stato contattato nelle scorse ore dal sodalizio neroverde, che spera ancora di poter ripartire dalla stessa serie D, un gradino sopra all’Eccellenza, anche se in questo senso le possibilità sono davvero minime.