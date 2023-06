Il campionato riparte il 20 agosto: un solo turno infrasettimanale, ultima giornata il 26 maggio 2024

UDINE. La Lega di Serie A ha ufficializzato le date della prossima stagione. Per quanto riguarda il campionato, si parte il 20 agosto, un solo turno infrasettimanale (27 settembre) e 4 soste per le nazionali (10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo), con chiusura il 26 maggio.

La Coppa Italia prenderà invece il via il 6 agosto col turno preliminare, il 13 i trentaduesimi, poi l’1 novembre i sedicesimi. Gli ottavi saranno distribuiti in 4 finestre: 6 e 20 dicembre e 10 e 17 gennaio, il 31 gennaio i quarti mentre le semifinali si giocheranno ad aprile (andata il 3 e ritorno il 24). Per la finale, infine, appuntamento al 15 maggio.