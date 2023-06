Pedone indica all’Apu la nuova via: «Saremo condannati a giocare bene»

UDINE. Aria di rinnovamento in casa Apu con la presentazione della coppia Gracis-Vertemati. Esaurito un triennio vissuto sulle montagne russe, in casa bianconera si volta pagina e si apre un nuovo corso.

Il progetto pensato per la squadra che sta per nascere accantona la spada di Damocle del “vincere a ogni costo” e fa spazio una filosofia nuova, descritta così al presidente Alessandro Pedone: «Saremo condannati a divertire con il bel gioco. Che poi se si gioca bene si hanno buoni risultati».

CHIAVI E STIMOLI

Il presidente Pedone ha poi introdotto Andrea Gracis e Adriano Vertrmati: «Abbiamo deciso di rivedere il percorso con chiavi interpretative nuove.

Da quando si è insediato Gracis sta lavorando “pancia a terra”, anche la scelta del coach segue la base della chiave che gli avevamo dato. Volevamo un allenatore giovane, che conoscesse bene la categoria e che sappia lavorare con i giovani».

Dal canto suo Gracis, ha sottolineato di aver trovato gli stimoli nuovi che cercava: «Essere cercato da Udine è stato motivo d’orgoglio, qui c’è un’organizzazione top e mi sento molto stimolato dal progetto».

A ruota coach Vertemati: «L’Apu mi ha cercato e sentirsi così apprezzato mi riempie d’orgoglio. Questo è un progetto ambizioso che dura da anni, è un grande stimolo affrontare una serie A2 dal livello sempre più alto».

APU 3.0

Ci sono stati due diversi momenti da quando la compagine udinese è salita in A2. Il primo per consolidarsi in categoria, il secondo per alzare l’asticella e salire ai vertici. Ora con Vertemati si cerca una nuova via, con meno pressioni e una visione più lungimirante

. Niente dream team o collezione di figurine, si guarda più al modello Pistoia: «Pensiamo a un progetto a lungo termine – ha affermato il coach – anche perché ovunque sono andato sono rimasto per molto tempo.

La storia delle squadre che hanno vinto il campionato di A2 negli ultimi anni è chiara e noi vogliamo costruire una squadra con piccoli dinamici, grande atletismo e giocatori versatili: ci daranno la possibilità di cambiare assetto nel corso della stessa partita».

Aspettiamoci un’Apu ringiovanita anche alla luce di un altro Vertemati-pensiero: «Cercheremo giocatori che durante le stagioni abbiano margini di crescita, altrimenti non migliori e puoi fare solo peggio».

C’è feeling col ds. Andrea Gracis: «Quello di Vertemati è un nome che è emerso a ogni incontro col presidente – ha detto il dirigente trevigiano – e posso dire che con il coach siamo già in sintonia. Abbiamo le stesse idee di giocatori e lo stesso modo di intendere la pallacanestro». A luglio, con diversi colpi di mercato già noti alla piazza, partirà la campagna abbonamenti. —

