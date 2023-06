Udinese, Beto piace anche alla Juve

UDINE. Ci siamo. Dopo aver raccolto il sì di Lorenzo Lucca, la punta di due metri reduce da un anno in prestito all’Ajax, l’Udinese ha fatto gli ultimi passi con il Pisa per chiudere un accordo (prestito di un anno con possibilità di riscatto il prossimo anno a 8 milioni) che porterà l’attaccante a svolgere le visite mediche in Friuli.

Gino Pozzo sta chiudendo la “mano” per il centravanti, visto che si è già assicurato lo scorso aprile il brasiliano Brenner, acquistandolo per circa 10 milioni di euro, un investimento che, messo accanto alla presenza del confermato Isaac Success, permetterà all’Udinese di aspettare l’offerta più allettante per la cessione di Beto.

Insomma, è proprio il caso di parlare di una “mano” a Scala 40, visto che la proprietà bianconera potrà davvero chiudere con le carte in mano – come si suol dire – cioè senza poi dover inseguire un acquisto dopo una cessione importante come quella del portoghese arrivato in Italia due anni fa dal Portimonense (club che vanta anche una percentuale sulla vendita).

Beto qui ha segnato 21 gol in 61 partite di campionato. Solo il futuro dirà se basteranno le sponde di Success, la fisicità di Lucca e l’estro brasiliano di Brenner per fare quadrare i conti in casa Udinese in termini di gol (per i quali potrebbe tornare in ballo, comunque, anche Gerard Deulofeu, seppur non immediatamente).

Si tratta di una tipica “scommessa da Udinese”? Sì. Si tratta solo di attendere. Anche per capire chi busserà per avvicinarsi più possibile ai 35 milioni chiesti da Pozzo per il portoghese.

Per il momento soltanto offerte al ribasso, come quella del Napoli che è arrivato a 25 milioni da integrare, eventualmente, con uno dei tanti giovani in mano al presidente Aurelio De Laurentiis.

In questo caso, per proseguire la trattativa su questo binario, bisognerà aspettare la possibile offerta per Victor Osimhen, per il quale si era parlato del Bayern Monaco nelle scorse ore, ma anche del Psg al quale il numero uno napoletano ha già fatto recapitare il prezzo: 180 milioni. Soldi per acquistare un altro attaccante.

Ma Beto piace anche a un altro top-club del nostro campionato, la Juventus che sta mettendo in vendita Dusan Vlahovic che potrebbe finire al Real Madrid. O anche lui al Bayern. Costa molto meno rispetto al gioiello del Napoli. Circa 70 milioni.

Ecco perché anche la Juve ha sondato il terreno per Beto che costa la metà del serbo e, soprattutto, potrebbe essere firmato per un terzo dei soldi che guadagna adesso Vlahovic, circa 8 milioni a stagione.

Milioni di differenza: 5 netti all’anno, 10 lordi, 50 milioni per una contratto quinquennale. Quando si parla di acquisti bisogna mettere sul piatto della bilancia anche questo aspetto.