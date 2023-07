L’Udinese conta i corteggiatori: c’è anche l’Atalanta per Becao

UDINE. Nel giorno in cui Roberto Pereyra, Ilija Nestorovski e Marvin Zeegelaar hanno visto scadere il loro contratto con i bianconeri alla mezzanotte di ieri, riservandosi tuttavia la possibilità di rientrare nei pensieri della società bianconera, con cui specie il “Tucu” è rimasto in parola, ecco aggiungersi una seria pretendente a un altro “senatore” dato in uscita.

L’Atalanta ha infatti messo nel mirino quel Rodrigo Becao che, a proposito di contratti in scadenza, da tempo ha deciso di non rinnovare quello che gli scadrà il 30 giugno del 2024 con l’Udinese.

La situazione è nota da tempo, manco fosse un trailer cinematografico che ne annunciasse l’imminente uscita, ma “su questi schermi” finora era stata proiettata solo l’offerta del Fenerbahçe, che la corte l’ha fatta a suon di ingaggio (2 milioni a stagione) promesso al 27enne difensore brasiliano, “dimenticandosi” di raggiungere almeno i 10 milioni di euro, più bonus e percentuali sulla futura rivendita, per soddisfare le richieste dei Pozzo.

Richieste che partono dai 12, e che devono comprendere una plusvalenza, visto che l’Udinese dovrà poi girare il 15% della vendita al Bahia. Insomma, al momento non sono certo i 7 milioni più bonus, fin qui offerti dai turchi, a indirizzare la cessione di Becao a Istanbul, là dove sono già approdati Dzeko e Perisic.

Al contrario, potrebbero essere i 10 a cui l’Atalanta potrebbe arrivare a fronte di un interesse crescente, a portare Becao a Bergamo, là dove si penserà prima a cedere almeno uno tra Merih Demiral, che ha litigato con mister Gasperini ed è finito sul mercato, e Giorgio Scalvini, l’Under azzurro che ha un prezzo da 40 milioni attaccato al colletto della maglietta.

Come dire che a Becao la Dea ci penserà con calma, ma quel che conta è che i dirigenti nerazzurri hanno avviato i contatti sia con l’entuorage di Becao, a cui sta pensando anche il Torino, e sia con Gino Pozzo. D’altronde i rapporti con i Percassi sono ottimi, così come ottimi sono stati, per le casse friulane, gli ultimi affari fatti, tra Juan Musso girato a Bergamo per 20 milioni due estati fa, e Brandon Soppy liberato per 8 milioni lo scorso agosto. Il rendimento dei due ex non è stato poi così entusiasmante, ma con l’esperto Becao potrebbe essere diverso.

Intanto l’Ajax ha salutato ufficialmente Lorenzo Lucca, ricordando che è scaduto il prestito col Pisa. Una conferma in più sul prossimo arrivo della punta di Moncalieri all’Udinese, che con il Pisa ha imbastito un prestito oneroso (1 milione) con riscatto a 8 milioni a giugno 2024. —