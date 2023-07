Cividale si porta a casa il tiratore Mastelloni, Stefanelli offerto a Udine

CIVIDALE. Si apre la nuova stagione e fioccano gli annunci di mercato delle società. Fra i movimenti in entrata registrati sabato 1 luglio spicca il quinto colpo targato Ueb Gesteco: dopo Marangon, Isotta, Berti e Bartoli a Cividale arriva Martino Mastellari, guardia/ala classe 1996.

Mastellari è un giocatore con un ottimo tiro da tre punti e grande esperienza di serie A2, in virtù dei trascorsi in categoria con le divise di Ferrara, Montegranaro, Napoli, Orzinuovi, Mantova e Chieti.

Il presidente Davide Micalich descrive così il nuovo arrivato: «Sotto il profilo tecnico, Mastellari è un giocatore che si inserisce perfettamente nello scacchiere Ueb per caratteristiche, tiro da fuori, freschezza, fame e voglia di mettersi a disposizione del gruppo.

La sua figura sarà molto importante nel pacchetto esterni anche per fare da guida agli esordienti».

Ribadita la volontà di iniziare la stagione con un solo straniero, cioè Redivo, per tenersi nella manica un “jolly”.

In casa Apu Old Wild West da sabato si possono considerare free agent Michele Antonutti, Vittorio Nobile, Francesco Pellegrino, Marco Cusin e Gianmarco Bertetti.

Valutazioni in corso per i primi due, come ha affermato il ds bianconero Andrea Gracis, per il centro siciliano c’è da capire se e come intervenire per eliminare i persistenti guai a un ginocchio.

A Udine è stato offerto tramite procuratore Francesco Stefanelli, ai saluti con Cantù: risposta fredda, all’Apu si valutano altri profili sugli esterni.