Udinese, anche l’Inter in fila per Samardzic

UDINE. Numericamente i conti tornano in mediana. Tolgay Arslan è andato in scadenza di contratto, come pure Roberto Pereyra, il contratto “pesante” nei conti dell’Udinese, circa due milioni di euro a stagione “ereditati” dall’ingaggio che aveva in Premier.

Per sostituirli sono stati annunciati Oier Zarraga dall’Athletic Bilbao e ieri Domingos Quina, girato dal Watford all’Udinese a titolo definitivo, Watford che si godrà in cambio la conferma di Matheus Martins, seppur ancora a titolo temporaneo.

Uno dei tanti scambi tra i club di famiglia come quello che porterà Hassane Kamara qui in Friuli, l’esterno sinistro di 28 anni pagato ben 19 milioni la scorsa estate dopo la cessione di Destiny Udogie al Tottenham.

Quello è il ruolo, la qualità non dovrebbe essere la stessa, tanto che per sicurezza Gino Pozzo ha portato in Italia anche Jordan Zemura, ex Bournemouth.

Ma lasciando stare le fasce, è il nucleo del centrocampo che finirà sotto la lente nel primo mese di una preparazione oramai alle porte. Il terreno di gioco fornirà il verdetto.

L’idea di base è mettere i due nuovi arrivati alle spalle di tre sicurezze. Il perno centrale Walace, attorno al quale nelle ultime ore si sono moltiplicate le voci in Brasile su una possibile trattativa di cessione al Palmeiras, per una cifra che, tuttavia, da quelle parti è letteralmente fuori mercato: 12 milioni di euro, come ha spiegato ai media Rogerio Braun, il procuratore di Walace.

Un’operazione difficile secondo “ É Gool” e secondo quello che si respira anche in Friuli, dove il brasiliano pare ancora il regista inamovibile dell’Udinese anche in vista della prossima stagione, con Sandi Lovric, il nazionale sloveno, e Lazar Samardzic al fianchi nelle posizioni di interni di centrocampo.

Il punto è che Samardzic continua ad essere al centro di numerose voci, per la gioia dell’agente Karsten Rickart.

Che sfruttando l’onda ha due possibili obiettivi: o garantire un posto da titolare al proprio assistito, o portare a Pozzo un’offerta di 30 milioni – bonus più, bonus meno – per la cessione immediata.

Napoli, Lazio e Milan hanno il nome del serbo appuntato. I campioni d’Italia per sostituire il possibile partente Piotr Zielinski, i laziali per rimpiazzare eventualmente Sergej Milinkovic-Savic, i rossoneri per ricostruire il centrocampo dopo la cessione di Sandro Tonali.

E nelle ultime ore in fila si è messo anche l’Inter, trasformandolo in un’alternativa a Davide Frattesi, per il quale il Sassuolo chiede 40 milioni.

E se il serbo partisse? Potrebbe ancora riaprirsi la porta a Pereyra? Per il momento sull’argentino c’è in pressing solo il Torino, spaventato però dall’ingaggio che il “Tucu” chiede.