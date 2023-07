Un uomo in più per l’Udinese: l’Atletico Madrid ha lasciato cadere l’opzione per ricomprare a 10 milioni Nehuen Perez

UDINE. Adesso sì che l’Udinese può davvero progettare un’altra stagione con Nehuen Perez, il centrale difensivo che ha vissuto un fine giugno davvero caldissimo, e non solo per aver scelto la spiaggia di Miami Beach per le sue vacanze.

In Florida, infatti, l’argentino prima ha atteso il giorno del suo ventitreesimo compleanno, festeggiato dalla mezzanotte del 24, e poi ha vissuto ore sempre più calde nell’attesa di sapere in quale squadra avrebbe giocato la stagione.

Tutto per colpa di quella clausola rescissoria che l’Atletico Madrid ha inserito l’estate scorsa al momento della cessione a titolo definitivo del giocatore all'Udinese, e che nei giorni scorsi si è trasformata in una spada di Damocle che i colchoneros avrebbero potuto simbolicamente appoggiare sulla testa del difensore, qualora avessero deciso di esercitare il diritto di recompra entro la mezzanotte del 30 giugno, ovvero a scadenza della stagione 2022-323.

Quello, infatti, era il termine stabilito entro il quale il club di Madrid avrebbe potuto riportarsi a casa Nehuen, spiazzando tanto l’argentino quanto Gino Pozzo, e per farlo agli spagnoli sarebbe bastato versare 10 milioni di euro sul conto dell’Udinese.

L’aspetto più curioso, e per certi versi clamoroso, è che l’Atletico avrebbe potuto esercitare il diritto senza dover chiedere permesso né al giocatore e né ai bianconeri.

Ecco perché, tanto a Miami quanto nella sede dell’Udinese, gli ultimi giorni di giugno sono stati vissuti con trepida attesa nell’incertezza che a Madrid potessero procedere fino alla mezzanotte del 30.

Insomma, il pericolo è stato scampato, ma solo per il momento, perché la clausola stipulata tra i club prevede altre due possibilità per gli spagnoli, che il prossimo anno potrebbero riprendersi il giocatore versando 12,5 milioni, mentre ne dovrebbero sborsare 15 entro fine giugno 2025.

Il tutto, ricordando che Perez ha un contratto fino al 2027 con l’Udinese, e che stando al progetto tecnico sarà proprio lui a ereditare il posto del partente Rodrigo Becao.

Una fiducia conquistata a suon di prestazioni, visti i 34 gettoni stagioni, per la maggior parte “inseriti” nel ruolo a lui meno consono di centrale di sinistra, là dove l'argentino ha difatto preso il posto di Adam Masina, infortunatosi a inizio stagione. Oltre alle 34 presenze in campionato, 14 in più delle 20 totalizzate nel 2021-’22, quando l’Atletico lo aveva dato in prestito secco all’Udinese, Nehuen ha trovato anche i gol, due gol in Coppa Italia e altrettanti in campionato. —