L’Apu mette le ali: il primo acquisto è il due metri Iris Ikangi

UDINE. Primo acquisto ufficiale dell'Apu 2023/2024. La società bianconera ha definito l’acquisto di Iris Ikangi, ala classe 1994 di 200 centimetri. Nato a Voghera, è italiano con cittadinanza congolese.

Ikangi è cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Pallacanestro Pavia, con la quale ha anche esordito tra i senior nella stagione 2011/2012. Dopo due stagioni a Pavia, si è trasferito a Cento per altri due anni, in seguito esperienze a San Severo, Verona, Brindisi, ancora San Severo, Scafati (con promozione in serie A nel 2021/2022), Torino e Chiusi.

Giocatore dotato di grande atletismo, è uno specialista della difesa e può ricoprire più ruoli, come da profilo tracciato dal nuovo coach Vertemati per un'Apu camaleontica.