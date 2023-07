L’Apu sfoglia la margherita sul futuro di Palumbo e Mian, confermati Gaspardo e Monaldi e c’è l’acquisto di Ikangi

UDINE. Un passo alla volta, inizia a prendere forma la nuova Apu Old Wild West. Monaldi e Gaspardo i punti fermi da cui ripartire, Ikangi il primo volto nuovo, i nodi dei giocatori in standby che iniziano a sciogliersi. Facciamo quindi il punto della situazione.

Iris Ikangi, ala classe 1994 di 200 centimetri è quindi il primo acquisto dell’era Gracis-Vertemati. Un profilo perfettamente in linea con la filosofia espressa dal coach milanese durante la conferenza stampa di presentazione, cioè niente stelle ma una squadra coesa.

È chiaro che il nome di Ikangi non è di quelli che scaldano particolarmente la piazza, ma l’innesto è funzionale a un progetto più ampio ed è stato ben presentato da Vertemati: il giocatore piemontese porterà impatto difensivo ed equilibrio in attacco. Siamo agli antipodi rispetto a un Alessandro Gentile, e non citiamo un giocatore a caso: il passaggio da “AleGent” a Ikangi spiega meglio di ogni altra cosa la metamorfosi in atto all’Apu.

Sono cinque i giocatori della rosa extralarge 2022-’23 che avevano ancora una chance di restare in bianconero fino a pochi giorni fa. «Sono in corso delle riflessioni», ha affermato il direttore sportivo Gracis davanti ai microfoni al suo “battesimo” udinese. Due sono ancora sotto contratto, vale a dire Mattia Palumbo e Fabio Mian. Per il giocatore romano le azioni sono in forte calo: per il ruolo di vice-Monaldi Vertemati ha in mente un altro tipo di giocatore, l’ipotesi più probabile è che si vada a transare il contratto.

Stesso destino per Mian, che non avrà una terza chance in bianconero dopo quelle poco fortunate dei play-off 2021 e del girone d’andata 2022-’23. Anche in questo caso pesano valutazioni di natura tattica nel ruolo del giocatore isontino.

Capitolo free agent: l’ingaggio di Ikangi nel settore ali, sommato alla permanenza di Gaspardo, riduce drasticamente le possibilità di un rinnovo del contratto di Antonutti. La decisione definitiva sul capitano dell’ultimo quadriennio è attesa a brevissimo termine. Porta ancora aperta, invece, per Vittorio Nobile.

Il giocatore di Basiliano ha mercato in serie A2, ma rimarrebbe volentieri nel club che sente suo. Gracis-Vertemati lo stimano e stanno ancora facendo le loro valutazioni. Il rinnovo del contratto, in questo caso, è un’opzione possibile. Ai titoli di coda l’esperienza in bianconero di Francesco Pellegrino. Il pivot siciliano si è operato a un ginocchio e dovrà fermarsi per alcuni mesi.

La prossima scadenza nell’agenda Apu dovrebbe essere l’annuncio degli assistenti di coach Vertemati. Il varo ufficiale dello staff tecnico dovrebbe avvenire in settimana. —