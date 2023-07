Cividale non cambia il menù: preparazione a Lignano, torneo e poi su in Carnia per il ritiro

CIVIDALE. Formula vincente, non si cambia: sarà ancora divisa fra mare e montagna la preparazione delle Eagles in vista del prossimo campionato di serie A2.

Lignano Sabbiadoro e la Carnia, quindi, le sedi “talismano” del doppio ritiro ducale. A fine agosto il ritrovo, a due passi dal mare: da lì una settimana di lavoro prima dell’appuntamento col “Trofeo Lignanobasket - Trofeo ButanGas - Memorial Mario Bortoluzzi”, kermesse che può già annoverare fra le sue partecipanti, oltre a Cividale, anche Trieste e Forlì.

Archiviato il torneo, capitan Rota e compagni lasceranno spiagge e ombrelloni per trasferirsi in alta quota. Dal 4 all’8 settembre, infatti, le aquile saranno ospiti, ancora una volta, dell’albergo Italia di Paluzza della famiglia Marconi.

L’attività sportiva dei “Pilla Boys” verrà poi svolta all’interno del palazzetto di Sutrio grazie alla rinnovata disponibilità dall’amministrazione comunale retta dal sindaco Manlio Mattia.

In vista del prossimo soggiorno montano, a inizio settimana il neo team manager ducale Stefano Vit e i vice Roberto Ellero e Alessandro Bramuz hanno fatto visita ai comuni carnici coinvolti nel ritiro per visionare le strutture e donare al primo cittadino di Sutrio e ai gestori dell’albergo Italia la maglia gialla “Tifo Cividale e me ne vanto”, che ha contraddistinto la prima partecipazione di Cividale ai play-off di A2 e che attualmente promuove la campagna abbonamenti lanciata di recente dal club friulano.

Intanto, raddoppia l’appuntamento con la proiezione del docu-film “Eagles on Fire”, opera che racconta la prima, storica stagione di Cividale. Non solo domenica 16 luglio, allora: il teatro Adelaide Ristori sarà aperto anche sabato 15. Gli spettacoli inizieranno alle 19.30. —