Friulmotor pensa in grande: quattro equipaggi al Rally Fvg

Non avrebbe potuto mancare alla gara di casa. Friulmotor, tuttavia, non solo ci sarà, ma onorerà l’impegno al massimo delle sue forze. In veste di Hyundai Rally Team Italia, infatti, il team di Manzano porterà in prova speciale quattro vetture al Rally del Friuli Venezia Giulia, corsa in programma sabato 15 e domenica 16 luglio a Cividale del Friuli.

Alla gara, valevole come terzo round del Coppa Rally Quarta Zona (coefficiente 1,5), le Hyundai i20 N Rally2 della squadra saranno affidate a Filippo Bravi ed Enrico Bertoldi, a Claudio e a Lisa De Cecco, ad Alberto Martinelli ed Elena Sica e infine agli austriaci Walter Pfeffer e Andreas Rock. Un poker di auto non solo per ben figurare, ma anche per provare ad andare a caccia del successo assoluto.

Ad avere nel mirino la prima posizione è Bravi, driver che comanda la graduatoria di Crz con 16 punti. Capace di arrivare davanti a tutti al Rally Valli della Carnia, ultimo round della serie disputatosi ad Ampezzo, il pilota udinese punta a centrare la doppietta esattamente come fece nel 2021, quando in Carnia e nelle Alpi Orientali corse a bordo di una Hyundai i20 R5 sempre di Friulmotor.

Se dovesse vincere, il driver consoliderebbe il primato e farebbe un ulteriore passo verso la finale nazionale di Coppa Italia. De Cecco, navigato nell’occasione dalla figlia Lisa, va a sua volta a caccia del terzo squillo di fila in Over 55, aspetto che gli permetterebbe di blindare la partecipazione all’atto conclusivo della Coppa (di cui è campione in carica).

Non solo: dopo il secondo posto conquistato in Carnia, vuole ripetere la bella prestazione disputata nella corsa dell’Alto Friuli. Martinelli, invece, è al debutto con la i20 N Rally 2 e con Hyundai. Il driver friulano cercherà di trovare subito il feeling giusto con l’auto coreana e di cogliere dunque un buon piazzamento. Infine l’austriaco Pfeffer, che si conferma un grande affezionato del Rally del Friuli Venezia Giulia e di Friulmotor. Per lui quella alle porte si tratterà della quinta partecipazione di fila alla prova delle Valli del Torre e del Natisone con la squadra di Manzano.

«Non vediamo l’ora di salire in auto e dare battaglia – è il commento di Claudio De Cecco prima della gara –. Esserci alla prova di casa è per noi un onore e un privilegio.

Speriamo di festeggiare un bel risultato all’arrivo a Cividale». Nel frattempo Friulmotor si è aggiudicata con la i20 N Rally 2 la terza prova del campionato nazionale sloveno, coincisa con il Rally Zelezniki.

A portare in trionfo la vettura il pilota campione in carica del trofeo Rok Turk, navigato da Blanka Kacin. Per quest’ultimo e per il team si è trattato del secondo successo consecutivo in Slovenia dopo quello ottenuto al Rally Velenje lo scorso maggio. Il prossimo appuntamento della serie è in programma a fine agosto col Rally Dolina Zelenega Zlata.