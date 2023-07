L’Atalanta su Becao, poi l’Udinese potrà stringere per Ampadu

Stringere per la cessione di Rodrigo Becao, per poi buttarsi su Ethan Ampadu, difensore centrale del Chelsea che nella nazionale gallese gioca da centrocampista e che l’Udinese sta mettendo sempre più nel mirino dopo essersi fatta l’idea che l’ex veneziano e spezzino possa ripercorrere l’ascesa di Jaka Bijol, potendone quindi ereditare il ruolo in futuro.

Eccolo qui uno dei piani di Gino Pozzo, visto che alla voce difesa non si è battuto ancora un colpo, ben sapendo che bisognerà rimpolpare un reparto destinato a perdere i centimetri e la personalità di un Becao che rifiutandosi di rinnovare il contratto a scadenza 2024 ha creato non pochi problemi alla società, anche in termini di plusvalenza.

Per questo motivo gli aggiornamenti a riguardo fungono come indici di borsa e la notizia dei nuovi colloqui riguardo alla cessione del brasiliano sono sempre ben graditi in casa bianconera.

Specie poi se di mezzo c’è l’Atalanta, il club italiano che potrebbe arrivare a soddisfare la richiesta dei Pozzo: si parte dai 12, ma si può chiudere ai 10, cifra che comprenderebbe anche una plusvalenza che andrebbe a lenire il 15% del prezzo di vendita da girare al Bahia.

Bergamo sarebbe piazza gradita a Becao, intenzionato a strappare un accordo dagli 1.5 ai 2 milioni a stagione, cifra che sul piano personale sarebbe garantita dai turchi del Fenerbahçe, che però sono arrivati a 7 come offerta all'Udinese.

Anche il Torino si è dimostrato interessato, ma meno dell'Atalanta che vuole rinnovarsi là dietro in difesa, e che sta puntando anche al veronese Isak Hien dopo avere messo in vendita José Luis Palomino, Merih Demiral e soprattutto Giorgio Scalvini, per cui ha fissato i 50 milioni richiesti al Napoli. Come detto l’Udinese vuole accelerare e l'Atalanta fa sul serio, ma ha anche chiesto tempo, quello che in casa friulana non si vuole sprecare per arrivare al gallese Ampadu, sulle cui tracce si sono messe anche Empoli e Sassuolo.

La concorrenza quindi non manca, ma l’Udinese è arrivata per prima e può contare anche su un altro vantaggio, la vicinanza e i buoni rapporti che legano Gino Pozzo col Chelsea, il club con cui Ampadu resterà legato fino al 2024, e quindi prossimo alla scadenza. «L’interesse dell’Udinese per Ampadu è reale, ma non c’è stata ancora un’offerta», ha spiegato ieri via Twitter Nizaar Kinsella, cronista sportivo di “Evening Standard “ A Londra è l’ex portiere dei Blues Carlo Cudicini a occuparsi dei giocatori in prestito e i contatti con l’ambassador italiano del Chelsea sono stati avviati da metà giugno, quando l’Udinese aveva già chiuso i due slot per gli extra comunitari con Brenner e Jordan Zemura. Un problema? No, perché Ampadu non avrebbe lo stesso status di “extra”, pur arrivando dal Chelsea, visto che nell’ultima stagione ha militato nello Spezia.

Ecco un altro incentivo all'acquisto, il risparmio del posto extra anche in prospettiva, un futuro che potrebbe vedere Ampadu seguire le orme di Bijol, e non solo per la sostituzione nel ruolo dello sloveno – molto apprezzato sul mercato –, ma anche per il percorso di formazione. L’ex spezzino, infatti, nasce centrocampista centrale, proprio come lo sloveno, e la riprova è stato l'utilizzo in mediana che ne fa in nazionale il Galles e che ne ha fatto Gotti allo Spezia, là dove il suo successore Leonardo Semplici, l'ha invece impiegato da difensore, senza avere tuttavia molto successo.

A portarlo in Italia fu Paolo Poggi, al Venezia due anni fa.

