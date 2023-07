Zanutta si prende l’oro nel K2 ai Mondiali juniores

AURONZO DI CADORE. Federico Zanutta è sul tetto del mondo! L’atleta sangiorgino, in coppia con il laziale Fabiano Palliola, ha conquistato – venerdì 7 luglio – ad Auronzo di Cadore la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di canoa, nella specialità del K2 juniores, sulla distanza dei 1000 metri.

I due azzurrini, entrambi diciottenni, hanno concluso la prova iridata col tempo di 3’15’’21, rifilando quasi un’imbarcazione di distacco alla coppia tedesca, formata da Philipp Quiel e Julian Schmiech, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti i due ungheresi Marcell Gazdag e Zoltan Mircse.

Proprio i magiari, che nel 2022 avevano vinto l’oro con Szakacs e Samu, erano scattati meglio dai blocchi di partenza, subendo poi la rimonta della barca tedesca e degli italiani: Zanutta e Palliola hanno preso con decisione le redini della gara dai 500 metri in poi, andando a vincere in progressione.

La coppia azzurra si era qualificata per la finalissima vincendo sia la batteria, sia la semifinale, approdando all’atto conclusivo con grande fiducia. Per Federico Zanutta si tratta di un successo che conferma il talento dell’atleta portacolori della Canoa San Giorgio del presidente Luca Scaini.

Nel 2022, il giovane friulano cresciuto alla scuola di Paolo Scrazzolo, era stato campione europeo e vice-campione mondiale, sempre nel K2 sul chilometro, allora in coppia con il verbanese Luca Micotti.

Sabato 8, sempre nella rassegna iridata di Auronzo di Cadore, ci sarà tempo per provare a prendersi altre soddisfazioni.

Zanutta, in coppia con la livornese Sara Del Gratta, sarà impegnato nella disciplina del K2 misto sui 500 metri: partenza poco prima delle 12. In precedenza e sulla stessa distanza, tornerà in gara anche con lo stesso Palliola nel K2 maschile: inizio previsto alle 9.49.