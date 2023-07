Due colpi all’Old Wild West: anticipazioni confermate

UDINE. Ore febbrili in casa Apu Old Wild West in ottica mercato. Ieri la giornata è stata scandita dall’annuncio dell’ingaggio di Gianmarco Arletti, come vi abbiamo anticipato ieri, dall’accordo con Matteo Da Ros e dalle voci (peraltro smentite) di un possibile arrivo di Jordon Varnado.

UFFICIALE

Il secondo nuovo acquisto bianconero dopo quello di Iris Ikangi è quello di Gianmarco Arletti, guardia/ala classe 2001 nativo di Bologna. Arriva dagli States, dove negli ultimi tre anni ha giocato il campionato Ncaa con l’Università di Delawere.

Questo il benvenuto del direttore sportivo Andrea Gracis: «Con Arletti inseriamo un ragazzo dalle grandi potenzialità che contiamo di veder crescere durante l’anno. Confidiamo che il suo entusiasmo e la sua voglia di migliorare siano contagiosi per tutta la squadra».

A coach Adriano Vertemati il compito di illustrare le caratteristiche di Arletti: «Gianmarco è un giocatore con spiccate doti atletiche e grossi margini di crescita.

Può ricoprire più ruoli nella rotazione degli esterni e mettersi al servizio della squadra con la sua energia e il suo entusiasmo per questa sua prima esperienza senior».

STAFFETTA

Un’altra operazione in entrata praticamente conclusa è quella che sta per portare Matteo Da Ros, ala grande di 204 centimetri classe 1989. Il giocatore milanese ha colto al volo l’opportunità di tornare in regione, dove ha anche un legame sentimentale.

Il suo innesto porta esperienza, senza contare che Da Ros ha iniziato la sua carriera fra i senior in B2 nel 2006 a Monza proprio con Vertemati.

Dopo due stagioni a Cantù, con altrettanti assalti alla promozione svaniti, Matteo Da Ros si è ritrovato free agent in seguito all’uscita dal contratto esercitato dalla società brianzola. Il suo arrivo a Udine nello stesso ruolo di Antonutti fa storcere un po' il naso alla tifoseria, anche perché Da Ros è stato a lungo capitano della Pallacanestro Trieste.

RUMORS

Nel vorticoso giro di nomi tipico del mese di luglio, ieri è circolata con insistenza la voce di un interessamento dell’Apu per l’ala grande americana Jordon Varnado, che nell’ultimo campionato con Pistoia è stato un dominatore del campionato. Gracis nel pomeriggio ha smentito qualsiasi trattativa: «Non stiamo trattando Varnado» ha detto il nuovo direttore sportivo dell’Apu. La smentita sembra secca, poi si vedrà.

SALUTI

Si congeda ufficialmente dall’Apu Old Wild West dopo una breve parentesi poco fortunata Gianmarco Bertetti, che resta in A2 essendosi accordato con la neopromossa Vigevano.