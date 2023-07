Davide Stella sul tetto d’Europa: conquista il primo posto nel ciclismo su pista under 23

Davide Stella sul tetto d’Europa. Straordinaria prestazione del 17enne di Fiumicello agli Europei su pista di Anadia (Portogallo), categoria juniores, in cui ha vinto l’oro nello scratch. Viene da pensare che il friulano del Gottardo giochi Caneva, al primo anno tra gli Under 19, non si scorderà mai il velodromo lusitano, dove è riuscito a dare forma ai suoi sogni. E lo ha fatto con una prestazione sontuosa. Dopo aver guadagnato il giro con altri due corridori, Stella nel finale ha contenuto l’attacco degli avversari conquistando il terzo posto nello sprint finale che gli ha regalato la medaglia più bella. Una grande soddisfazione per lui e per la nazionale azzurra, oltre che per il Caneva del presidente Michele Biz.

Detto delle fasi salienti di gara, a livello generale va evidenziata la maturità e l’intelligenza tattica con cui ha corso il talentuoso friulano, per due anni consecutivi campione regionale su strada tra gli allievi e già protagonista su pista, quest’anno, con la maglia azzurra. Stella potrà provare a stupire nuovamente già oggi, quando sarà impegnato nel km da fermo, specialità in cui è campione regionale, ma che affronta per la prima volta a livello internazionale.

Ieri ha girato sull’anello portoghese anche il fiumano Bryan Olivo (Cycling team Friuli Victorious), che ha chiuso settimo le qualificazioni dell’inseguimento individuale Under 23 non riuscendo ad accedere alle finali. Olivo sarà in gara nuovamente oggi, nell’inseguimento a squadre.

Debutterà domani, invece, il triestino Daniel Skerl, anche lui del CTF Victorious, che sarà impegnato nel km da fermo under 23. Per l’Italia nella prima giornata anche l’argento di Vittoria Grassi nello scratch juniores e la qualificazione con record del mondo per il quartetto maschile dell’inseguimento juniores.