Dopo Da Ros all’Old Wild West si punta forte sul play Caroti

UDINE. Terzo colpo in entrata per l’Apu Old Wild West 2023/2024. Come abbiamo anticipato, la società bianconera ha ingaggiato ufficialmente Matteo Da Ros, ala grande classe 1989 di 205 centimetri con trascorsi alla Virtus Bologna, Treviglio, Verona, Trieste (cinque anni, è stato anche capitano) e nelle ultime due stagioni Cantù.

BENVENUTO

Il direttore sportivo Andrea Gracis ha accolto così il nuovo arrivo: «Duttilità, esperienza, comprensione del gioco, sono alcune delle qualità di Matteo che ci hanno convinto che fosse il giocatore giusto per noi, oltre alla sua naturale capacità di passare la palla e di facilitare il gioco dei compagni».

Anche coach Adriano Vertemati, che allenò Da Ros a Monza, plaude all’operazione: «Matteo conosce la pallacanestro come pochi. È un grande facilitatore grazie alle sue capacità di passaggio e lettura delle situazioni e può giocare efficacemente nelle due posizioni di lungo. Ha sposato con convinzione la proposta tecnica e noi siamo felici di averlo a Udine».

RETROSCENA

Da Ros ha firmato il contratto che lo lega all’Apu per due anni rendendo vano il tentativo di inserimento last minute dei Trapani Sharks, protagonisti in questi giorni di un mercato piuttosto spavaldo.

Il giocatore milanese però, aveva già deciso di tornare in Friuli Venezia Giulia: sfumato il possibile abboccamento per un “amarcord” a Trieste, non si è fatto sfuggire l’opportunità di ripartire da Udine, anche perché in regione ha un legame sentimentale e attualmente si divide fra il capoluogo giuliano e Lignano Sabbiadoro.

IL PUNTO

Con gli arrivi di Ikangi, Arletti e Da Ros e le conferme di Monaldi e Gaspardo la nuova Apu è fatta per 5/10. Per completare il roster mancano i due stranieri, verosimilmente una guardia e un lungo, e tre italiani: un play, un’ala piccola e un lungo.

Per il regista da affiancare a Diego Monaldi il nome caldo continua a essere quello di Lorenzo Caroti, toscano classe 1997 che non rientra nei piani della Vanoli Cremona appena tornata in serie A.

Allo stato attuale delle cose, non sembra esserci più posto a Udine per Vittorio Nobile, mentre Michele Antonutti, fresco di investitura come ambasciatore Apu, sfoglia la margherita in merito alla carriera da giocatore. Fra le offerte pervenute sul tavolo, anche quella del Sistema Basket Pordenone neopromosso in B interregionale.