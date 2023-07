Sbarcano a Lignano le stelle della Giamaica

Le stelle giamaicane della velocità sono in arrivo a Lignano. È atteso martedì 11 luglio sul litorale il gruppo di sprinter caraibici, che preparerà in riva al mar Adriatico la stagione estiva europea e soprattutto i campionati mondiali, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto.

Un matrimonio che si rinnova di anno in anno e che vede gli atleti alloggiare all’hotel di Sabbiadoro “Fra i Pini”, allenarsi grazie al Comune al Teghil, nonché partecipare o essere coinvolti come testimonial al meeting “Sport e Solidarietà”, in programma venerdì nell’impianto di viale Europa (dalle 20.30 in poi, organizzazione Nuova Atletica dal Friuli).

La fuoriclasse della spedizione giamaicana sarà Shericka Jackson, campionessa mondiale in carica dei 200 metri, che lo scorso fine settimana ai trials di Kingston ha fatto tremare il cronometro sui 100: la 28enne di Saint Ann è scesa a 10’’65 (+1.0 il vento), firmando la miglior prestazione iridata stagionale nonché il quinto tempo di sempre (al pari di Marion Jones).

Testimonial della riunione, nel 2022 aveva gareggiato sui 100, vincendo in souplesse con 11’’13. Non si sa se venerdì sarà sui blocchi, la decisione verrà presa all’ultimo. Certamente Giorgio Dannisi e il suo staff si augurano di vederla sprintare.

Arrivano martedì e correranno nei 100 al meeting le altre sprinter giamaicane: Natasha Morrison (campionessa olimpica nel 2021 e mondiale nel 2019 della 4x100), Jonielle Smith (anche lei oro iridato della 4x100), Serena Cole, Krystal Sloley e Tia Clayton.

Quest’ultima, classe 2004, è campionessa iridata under 20 in carica della 4x100. Con loro, sotto la guida di coach Stephen Francis, già trainer di Asafa Powell, anche i centisti Kishane Thompson e Rohan Watson (in gara venerdì).

A Lignano e al meeting si alleneranno e si troveranno ai blocchi i quattrocentisti Rusheen McDonald (43’’93 di personale) e Stephenie McPherson. Quest’ultima, 49’’34 di primato, è stata campionessa mondiale nel 2015 della staffetta 4x400.

Non prenderanno parte alla riunione del fine settimana ma lavoreranno a Lignano anche gli specialisti dei 400 ostacoli Janieve Russell (bronzo olimpico a Tokyo 2021 nella 4x400) e Roshawn Clarke: rispettivamente con 53’’75 e 47’’85 (record continentale U20) si sono laureati campioni nazionali a Kingston.